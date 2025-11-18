Erciyes 38 FK'nın 5 Haftalık Maç Programı Açıklandı

Erciyes 38 FK'nın sezonun ilk yarısına kadar oynayacağı 5 maçın programı açıklandı; 3 deplasman, 2 ev maçı bulunuyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:56
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:56
Türkiye 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK'nın sezonun ilk yarısına kadar oynayacağı 5 maçın programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyuruldu.

TFF iki hafta ara verilen üçüncü ligde 5 haftalık maç programını açıkladı. Kayseri'nin tek üçüncü lig temsilcisi olan ekip, ligin ilk yarısında kalan 5 maçın 3'ünü deplasmanda, 2'sini ise kendi sahasında oynayacak.

Lige verilen milli arada çalışmalarını günde tek idman ile sürdüren ekip, lige verilen aradan sonra ilk maçını sahasında Mazıdağ Fosfatspor ile oynayacak; ardından üst üste Kilis ve Diyarbakır deplasmanlarına gidecek. Ligin 14. haftasında kendi evinde Kahramanmaraşspor'u konuk edecek olan Erciyes 38 FK, 15. hafta deplasmanda oynayacağı Niğde Belediyespor karşılaşması ile ilk yarıya nokta koyacak.

Maç Takvimi

Erciyes 38 FK'nın 5 haftalık maç programı ise şöyle:

11. Hafta
Erciyes 38 FK-Mazıdağı Fosfatspor
30 Kasım Pazar-13.00- DışSaha

12. Hafta
Kilis 1984spor-Erciyes 38 FK
6 Aralık Cumartesi-13.00 7 Aralık Stadı

13. Hafta
Diyarbekirspor-Erciyes 38 FK
12 Aralık Cuma-14.00-Seyrantepe 2 Nolu

14. Hafta
Erciyes 38 FK-Kahramanmaraşspor
16 Aralık Salı-13.00-Dış Saha

15. Hafta
Niğde Belediyespor-Erciyes 38 FK
20 Aralık Cumartesi-17.00-Niğde 5Şubat

