Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası'nda Milliler Farklı Galip

Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası Başladı

16 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Erciyes Yüksek İrtifa Futbol Turnuvası kapsamındaki ilk maçında Romanya ile karşılaştı. Ay-yıldızlı takım, rakibini 5-1 mağlup ederek turnuvaya zaferle başladı.

Maçın Detayları

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen mücadelede, milli takımın gollerini Hasan Yakub İlçin, Ali Demirbilek, Hüseyin Şen ve Ada Yüzgeç (2) kaydetti. Romanya'nın tek golü ise Gabriel Daniel tarafından penaltıdan atıldı.

Diğer Maçlar

Turnuvanın bir diğer karşılaşmasında ise Danimarka, Portekiz'i 2-1 mağlup ederek başarılı bir performans sergiledi.