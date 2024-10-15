DOLAR
34,25 0,11%
EURO
37,39 0,16%
ALTIN
2.918,38 0,01%
BITCOIN
2.244.519,99 0,65%

Eren Üçlertoprağı TOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi

Eren Üçlertoprağı, TOSFED başkanlığına yeniden seçilerek otomobil sporları alanında önemli projelere imza atmayı sürdürecek.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:51
Eren Üçlertoprağı TOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi

Eren Üçlertoprağı TOSFED'de Yeniden Başkan

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı, olağan genel kurulda tekrar seçildi. Seçim, Ankara HiltonSA Oteli’nde gerçekleştirildi ve Üçlertoprağı, 160 oydan 157'sini alarak güven tazeledi. Geçersiz sayılan üç oyla birlikte genel kurulda yalnızca tek aday olarak yer aldı.

Yeni Yönetim Kurulu İlkeleri

Üçlertoprağı'nın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda önemli isimler bulunuyor. Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Faruk Süren, Nisa Ersoy, Onur Sürmeli gibi isimlerin yanı sıra Hayri Çavuşoğlu, Osman Geylan, Efsun Yazıcı, Can Mildon, Ozan Avcıtucer, Orhan Avcıoğlu ve Can Luca Ünsal yer alıyor.

TOSFED'in Geçmişi ve Geleceği

Genel kurulda divan başkanlığı görevini Nedim Aslan üstlendi ve faaliyet ile denetim raporları onaylandı. Üçlertoprağı, konuşmasında, TOSFED tarihindeki önemli bir gelişmeye dikkat çekerek, tüm kulüplerin ortak iradesiyle desteklenen yönetim anlayışının önemini vurguladı.

"Finansal açıdan güçlü bir yapıya sahibiz", diyen Üçlertoprağı, sponsorlukların her yıl geliştiğini ve İstanbul Park’ın yeniden Türk sporuna kapılarını açtığını dile getirdi.

İstanbul Park Yatırımları

Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın uzun süredir atıl kaldığını hatırlatarak, pistin fiilen açılmasıyla birlikte Dünya Rallikros Şampiyonası'nın 2025 ve 2026 yıllarında Türkiye’de yapılacağını açıkladı. "Bu sadece bir başlangıç," diyerek yeni projeler için heyecanını dile getirdi.

Gelecek Hedefleri

Yeni dönemde, sporcu keşfetme ve yetiştirme programlarına ağırlık vereceklerini belirten Üçlertoprağı, uluslararası organizasyonların İstanbul Park’a getirilmesinin hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Formula 1’in ülkeye geri dönmesi için gereken lobi çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi....

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi....

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi....

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi....

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi....

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi....

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi....

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Kadın Curling Takımı, Estonya'da Şampiyonluk Elde Etti
2
Iğdır'ın Genç Tenisçileri Türkiye Tenis Ligi'nde
3
Edirne'de 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası Final Günleri Başladı
4
Sipay Bodrum FK, Taylan Antalyalı ile Anlaştı
5
Galatasaray, Çaykur Rizespor için Hazırlıklara Devam Ediyor
6
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Group Aşamasına Ulaşmak için Lille ile Karşılaşıyor
7
Esra Yıldız Kahraman'ın Paris 2024'teki Bronz Madalya Yorumu

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

KPSS yok! İlkokul mezunu olana bile iş var! 99 bin memur- personel alımı açıklandı

TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın emekli planı açıklandı! Emekliye seyyanen zam kulisi geldi

Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

Vergi sarmalı genişliyor! GİB açıkladı oyuncak vergisi geliyor