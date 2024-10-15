Eren Üçlertoprağı TOSFED Başkanlığına Yeniden Seçildi

Eren Üçlertoprağı TOSFED'de Yeniden Başkan

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı, olağan genel kurulda tekrar seçildi. Seçim, Ankara HiltonSA Oteli’nde gerçekleştirildi ve Üçlertoprağı, 160 oydan 157'sini alarak güven tazeledi. Geçersiz sayılan üç oyla birlikte genel kurulda yalnızca tek aday olarak yer aldı.

Yeni Yönetim Kurulu İlkeleri

Üçlertoprağı'nın başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda önemli isimler bulunuyor. Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı Faruk Süren, Nisa Ersoy, Onur Sürmeli gibi isimlerin yanı sıra Hayri Çavuşoğlu, Osman Geylan, Efsun Yazıcı, Can Mildon, Ozan Avcıtucer, Orhan Avcıoğlu ve Can Luca Ünsal yer alıyor.

TOSFED'in Geçmişi ve Geleceği

Genel kurulda divan başkanlığı görevini Nedim Aslan üstlendi ve faaliyet ile denetim raporları onaylandı. Üçlertoprağı, konuşmasında, TOSFED tarihindeki önemli bir gelişmeye dikkat çekerek, tüm kulüplerin ortak iradesiyle desteklenen yönetim anlayışının önemini vurguladı.

"Finansal açıdan güçlü bir yapıya sahibiz", diyen Üçlertoprağı, sponsorlukların her yıl geliştiğini ve İstanbul Park’ın yeniden Türk sporuna kapılarını açtığını dile getirdi.

İstanbul Park Yatırımları

Üçlertoprağı, İstanbul Park'ın uzun süredir atıl kaldığını hatırlatarak, pistin fiilen açılmasıyla birlikte Dünya Rallikros Şampiyonası'nın 2025 ve 2026 yıllarında Türkiye’de yapılacağını açıkladı. "Bu sadece bir başlangıç," diyerek yeni projeler için heyecanını dile getirdi.

Gelecek Hedefleri

Yeni dönemde, sporcu keşfetme ve yetiştirme programlarına ağırlık vereceklerini belirten Üçlertoprağı, uluslararası organizasyonların İstanbul Park’a getirilmesinin hedefleri arasında olduğunu vurguladı. Formula 1’in ülkeye geri dönmesi için gereken lobi çalışmalarının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) başkanlığına Eren Üçlertoprağı yeniden seçildi. Federasyonun olağan genel kurulu, Ankara HiltonSA Oteli'nde yapıldı. Üçlertoprağı, burada konuşma yaptı.