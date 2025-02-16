Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u, Yunanistan Kupası'nı Kazandı

Panathinaikos, Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos'u 79-75 yenerek 21. kez şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 16.02.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 16.02.2025 23:28
Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u, Yunanistan Kupası'nı Kazandı

Yunanistan Kupası'nda Şampiyon Panathinaikos!

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos AKTOR, 2025 Yunanistan Kupası finalinde Olympiakos'u 79-75 mağlup ederek, tarihi bir zafer elde etti.

Girit Adası'ndaki Heraklion Spor Salonu'nda düzenlenen final karşılaşmasında, son üç sezonun şampiyonu Olympiakos ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip ilk periyodu 21-16 geride kapattı. İkinci çeyrekte de üstün oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, devreyi 34-30 önde tamamladı.

İkinci yarıya harika bir başlangıç yapan Panathinaikos AKTOR, skoru lehine çevirerek üçüncü periyodu 59-55 önde bitirmeyi başardı. Son çeyrek ise büyük bir heyecana sahne oldu. Panathinaikos, 7 sayılık bir fark yaratmasına rağmen, Olympiakos’un 11-0'lık serisi ile son bölüme 4 sayılık dezavantajla girdi.

Kalan süreçte Kendrick Nunn’ın kritik basketleri ve hatasız oyunu sayesinde Panathinaikos, maçı 79-75 kazanarak kupayı müzesine götürdü.

Başantrenör Ergin Ataman, Panathinaikos’un başında Yunanistan Basketbol Ligi ve THY Avrupa Ligi'nin ardından Yunanistan Kupası'nı da kazanmayı başardı. Yeşil-beyazlı takım, bu başarı ile 2021 yılından sonraki ilk, toplamda ise 21. Yunanistan Kupası şampiyonluğunu elde etti.

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