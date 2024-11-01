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Ergin Ataman, Türkiye-Macaristan Maçında Milli Takımın Başında

Ergin Ataman, Macaristan karşısında A Milli Takım'ın başında yer alacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:57
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:57
Ergin Ataman, Türkiye-Macaristan Maçında Milli Takımın Başında

Ergin Ataman, A Milli Takım'ın Başında

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 Kasım'da gerçekleştirilecek olan Macaristan karşılaşmasında ay-yıldızlı ekibin başında olacağını duyurdu.

Özel İzin için Teşekkür

Ataman, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, aynı gün Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR ile Zalgiris karşılaşmasının olduğunu belirterek, "Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a, milli takımda görev alabilmem için verdiği özel izin ve gösterdiği anlayış için teşekkür ederim. Bu karar, kulübümüzün ve milli takımımızın çıkarlarını birlikte gözetmemi sağladı," ifadelerini kullandı.

Spor İşbirliği Vurgusu

Ergin Ataman, Zalgiris maçının Panathinaikos için önemli olduğunu vurgularken, "Ancak milli takımımızın da Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ndeki kritik bir karşılaşması var. Sayın Giannakopoulos'a yardımcı olan bu anlayış için minnettarım. Takımımın mücadeleci ruhunu sahaya yansıtacağından şüphem yok," şeklinde değerlendirmede bulundu.

Ataman’ın yardımcılarından Christos Serilis ve teknik ekibin, Zalgiris karşısında görevlerini layıkıyla yerine getireceğine inandığını belirtti.

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