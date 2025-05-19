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Ergün Penbe, Uşakspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu

Uşakspor, eski milli futbolcu Ergün Penbe ile yeni sezon için teknik direktörlük anlaşması yaptı.

Yayın Tarihi: 19.05.2025 15:22
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 15:22
Ergün Penbe, Uşakspor'un Yeni Teknik Direktörü Oldu

Uşakspor'da Dönüm Noktası: Ergün Penbe Teknik Direktör Oldu

Nesine 3. Lig'in mücadeleci ekiplerinden Uşakspor, yeni sezon için teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Ergün Penbe'yi atadı. Huzurpark'taki kulübün tesislerinde gerçekleştirilen imza töreni büyük ilgi gördü.

Şampiyonluk Hedefi

Tören sırasında duygularını paylaşan Ergün Penbe, anlaşmanın Uşakspor camiasına hayırlı olmasını diledi. Yeni sezonda güçlü bir takım oluşturmaları gerektiğini vurgulayan Penbe, "Bu yarışın içinde olup günün sonunda da şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Bunun için elimizden gelen ne varsa yapacağız", dedi.

Başkanlar Destek Verdi

Uşak Belediye Başkanı ve Uşakspor Onursal Başkanı Özkan Yalım da hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirtti. Yalım, "Bu çalışma için ilk önce geminin kaptanını getirmemiz gerekiyordu. Galatasaray'da çok büyük başarılara imza atan Ergün Penbe'yi getirmenin gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Ayrıca, Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz da yeni sezonda hedeflerinin 2. lig olduğunu ifade etti. "İnşallah yönetimimizle, taraftarımızla bu takımı şampiyon yapıp tekrar eski günlerine döndüreceğiz" diyerek taraftarların desteklediği bir başarı hedeflediklerini dile getirdi.

Ergün Penbe'nin Uşakspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladığı bildirildi.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Ergün Penbe...

Nesine 3. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Ergün Penbe (sağda) getirildi. Kulübün Huzurpark'taki tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene, Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz (solda) da katıldı.

Nesine 3. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Ergün Penbe...

Nesine 3. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Ergün Penbe (sağda) getirildi. Kulübün Huzurpark'taki tesislerinde imza töreni düzenlendi. Törene, Uşakspor Kulübü Başkanı Doğukan Kurnaz (solda) da katıldı.

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