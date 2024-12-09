Eroğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığından Adaylık Çekti

Türkiye Güreş Federasyonu'nda Yeni Dönem

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, yapılan genel kurulda aday olmayacağını duyurdu. Bu kararını yazılı bir açıklama ile kamuoyuna ileten Eroğlu, Kasım 2021 tarihinden itibaren başkanlık görevini sürdürdüğünü hatırlattı.

Başkan Eroğlu, yönetim kurulu ile birlikte önemli sportif ve idari başarılara imza attıklarını ifade etti. Güreş camiasının zorluğuna dikkat çeken Eroğlu, "Güreş camiası zor bir camiadır. Başka camialarda, branşlarda olmadığı kadar Avrupa, dünya ve olimpiyat kariyeri olan şampiyon çıkarmıştır" dedi.

Eroğlu, camiadaki tartışma ve çatışmalara değinerek, bu tür durumların kardeş katline dönüşmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Ayrıca, "Benim yaşadıklarımı benden sonra gelen kardeşlerimin yaşamaması, güreş ailesinde yeni bir 'fetret devrine' girmemesi adına federasyon başkanlığına yeniden aday olmayacağımı başta güreş ailem ve kamuoyunun bilgilerine sunarım" şeklinde konuştu.