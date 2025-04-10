Ersun Yanal'ın Annensi Bahriye Yanal Hayatını Kaybetti

Teknik direktör Ersun Yanal'ın annesi Bahriye Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 84 yaşındaki Yanal, rahatsızlanması üzerine 12 Mart tarihinde kentteki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Bahriye Yanal'ın yaşam mücadelesi ne yazık ki sona erdi. Ailesi ve sevenleri için derin bir üzüntü kaynağı olan bu kaybın ardından, Yanal'ın naaşı yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal son yolculuğuna uğurlandı.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın vefat eden annesi Bahriye Yanal son yolculuğuna uğurlandı.