Erten Gazi, Fenerbahçe'den Dinamo Sassari'ye Transfer Oldu

Erten Gazi Dinamo Sassari'de

Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran milli basketbolcu Erten Gazi, İtalya'nın Dinamo Sassari takımına transfer oldu. Sezon başında Anadolu Efes'ten ayrılarak Fenerbahçe Beko'nun kapısını çalan 27 yaşındaki oyun kurucu, yeni kariyerine İtalya'da devam edecek.

Sözleşme Detayları

İtalya temsilcisinin yaptığı açıklamada, Erten Gazi ile sözleşme imzalandığı bildirildi. Bu sezon sarı-lacivertli formayla Basketbol Süper Ligi'nde 5 maça çıkan milli oyuncunun, İtalya'da alacağı yeni görevde gösteracağı performans merakla bekleniyor.

Basketbolseverler, Gazi'nin Dinamo Sassari'deki performansını takip etmeye devam edecek.