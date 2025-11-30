Ertuğrul Arslan: "Mağlubiyet için üzgünüm" — Boluspor 1-0 Sivasspor

Ertuğrul Arslan: "Mağlubiyet için üzgünüm"

Trendyol 1. Lig 15. hafta | Boluspor 1-0 Özbelsan Sivasspor

Boluspor Teknik Direktörü Ertuğrul Arslan, Özbelsan Sivasspor karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında duygularını paylaştı.

Trendyol 1. Lig’in 15. haftasında oynanan maçta Boluspor, deplasmanda Özbelsan Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Arslan, doğup büyüdüğü ve formasını giydiği şehirde oynamanın kendisi için anlamlı olduğunu belirterek maça duygusal başladığını söyledi.

Arslan’ın sözleri: "Benim için anlamlı bir maçtı, doğup büyüdüğüm ve formasını giydiğim bir şehirdeydim. Duygusal bir maç önü oldu. Boluspor’da tamamen planlarımızı kazanma yönüne yapmıştık. Herkesin herkesi yenebildiği bir lig oluyor. Oyuna istediğimiz gibi başladık. Sivasspor eksik oyuncularından dolayı defansif bir kadroyla sahaya çıktı. 2 tane basit hata yaptık, yapmamamız gerekiyordu. İkinci yarı maçı çevirebileceğimizi konuştuk, hamleler de yaptık, pozisyonlar da bulduk ama olmadı. Üzgünüz, yukarıyı yakalamak istiyorduk bu maçta. Lig devam ediyor ve önümüzde uzun bir lig var. Boluspor’u hak ettiği yere taşıyacağız".

Üzgünüz diyen Arslan, maçın duygusal boyutuna ve takımın hedeflerine vurgu yaparak sezonun geri kalanında planlarına bağlı kalacaklarını belirtti.

BOLUSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ERTUĞRUL ARSLAN, SİVASSPOR MAÇININ ARDINDAN, “ÜZGÜNÜZ YUKARIYI YAKALAMAK İSTİYORDUK BU MAÇTA. LİG DEVAM EDİYOR VE ÖNÜMÜZDE UZUN BİR LİG VAR. BOLUSPOR’U HAK ETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ” DEDİ.