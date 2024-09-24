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Erzurum: 89 Bin Lisanslı Sporcu ile Sporun Yeni Merkezi

Erzurum, 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla kış ve yaz sporlarının gözde merkezi haline geldi. Spor tesisleriyle dolu bu şehirde her mevsim sportif faaliyetler yapılıyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:08
Erzurum: 89 Bin Lisanslı Sporcu ile Sporun Yeni Merkezi

89 Bin Lisanslı Sporcu ile Erzurum'un Spor Başarısı

Son yıllardaki yatırımlarla önemli bir spor merkezi haline gelen Erzurum, çeşitli spor dallarında 89 bin 429 lisanslı sporcuya ev sahipliği yapıyor. Şehir, kayaktan yüzmeye kadar geniş bir yelpazede spor imkanları sunuyor.

Spor Tesisleri ve Organizasyonlar

Kayak merkezi, atlama kuleleri, buz pateni ve sürat pateni gibi tesisleriyle Erzurum, daha önce birçok uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı. 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları, 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali gibi etkinlikler ile kış sporları alanında dikkatleri üzerine çekiyor.

Erzurum'un Spor Potansiyeli

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, kentin spor yatırımlarının artarak devam ettiğini belirtti. Özellikle yüksek irtifa kamp merkezleri ve yüzme havuzlarının hizmette olduğunu vurguladı.

Hedef Olimpiyat Madalyası

Çakmur, lisanslı sporcu ve kulüp sayısının artmasının yanı sıra olimpiyat madalyası sayısına odaklandıklarını ifade etti. Erzurum'un kış sporlarında da Türkiye'yi temsil eden sporculara sahip olduğu biliniyor.

Sonuç Olarak

Erzurum, geniş tesis imkanları ve lisanslı sporcu sayısıyla önemli bir spor şehri olarak öne çıkıyor. Kış sporlarında başarı hedefleri ile ilerleyen şehir, genç sporculara umut vadediyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı...

Tesis imkanlarıyla her mevsim spor yapılan Erzurum, kayaktan yüzmeye 89 bin 429 lisanslı sporcusuyla adından söz ettiriyor. Türkiye'de sadece Erzurum'da olan atlama kuleleri, bazı yerlerinde yapılacak tadilatın ardından bir daha ki sezona yetiştirilmeye çalışılacak. Kulelerde sporcular 20, 40 ve 60'lık rampalarda antrenmanlarını sürdürüyor.

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