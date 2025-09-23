Erzurum'a Yeni Stadyum: Proje ve İhale Süreci 1 Ayda Tamamlanacak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum'da yapılması planlanan yeni stadyum için zemin etüt çalışmalarında sona gelindiğini ve projenin 1 ay içinde tamamlanarak ihale sürecine geçirilebileceğini açıkladı.

Zemin Etütleri ve Proje Takvimi

Sporcu Eğitim Kamp Merkezi'nde gazetecilere konuşan Çakmur, zemin etütleri kapsamında yapılan sondaj ve laboratuvar çalışmalarının proje takvimi için belirleyici olduğunu belirtti. Çakmur, sürecin detaylarını şu sözlerle aktardı: "İhale takvimi olabilmesi için önce projenin bitmesi lazım. Zemin etüt çalışmaları kapsamındaki 64 kuyunun tamamından alınan örneklerin laboratuvar sonuçları alınarak projecilerle paylaşılıyor. Onlar da ona göre yeniden çalışmalar yapıyor. Devasa bir bina. Bizim 64 sondaj kuyumuzdaki numunelerin laboratuvar sonuçları bu hafta bitiyor. Şuan projenin tamamının ve yaklaşık maliyet çalışmalarının 1 ay içinde bitmesini öngörüyoruz."

Tesisler, Kapasite ve İzleme

Çakmur, projenin yer aldığı alanın 160 dönüm olarak tescillendiğini ve bu alanda yeni stadyum, spor salonu ile olimpik yüzme havuzu planlandığını söyledi. Ayrıca 4 bin kişilik kapalı spor salonu ve olimpik havuz projelerinin de bakanlığa sunulduğunu ifade etti. Yapılan sondaj çalışmalarının sonuçlarına göre şu ana kadar herhangi bir sorun tespit edilmediği ve stadyumun dış görünüşünün tescillendiği vurgulandı.

Çalışmaların, başta Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak olmak üzere bakanlık yetkilileri tarafından da yakından takip edildiği bildirildi. Toplantıda Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay de hazır bulundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum'da yeni stadyumun yapılacağı yerde zemin etüt çalışmalarında sona gelindiğini, 1 ay içinde projenin tamamlanıp ihale sürecine geçilebileceğini belirtti. Sporcu Eğitim Kamp Merkezi'nde gazetecilerle bir araya gelen Çakmur, kentte yapılan tesis, yurt ve spor çalışmalarına ilişkin bilgiler verdi.