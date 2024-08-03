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Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Erzurum, Downhill Türkiye Şampiyonası için bisikletçileri ağırlıyor. Resmi antrenmanlar başladı, yarış heyecanı dorukta!

Yayın Tarihi: 03.08.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 17:24
Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası Heyecanı

Erzurum'da Downhill Türkiye Şampiyonası Resmi Antrenmanı Yapıldı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen Downhill Türkiye Şampiyonası, Erzurum'un muhteşem doğasında gerçekleştiriliyor. Şampiyona için kente gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmanlarını gerçekleştirerek heyecan dolu yarışa hazırlandılar.

Palandöken Dağı'nda Nefes Kesen Parkur

Palandöken Dağı'nda yarın yapılacak olan Downhill Türkiye Şampiyonası için bisikletçiler, 2,8 kilometrelik parkurda antrenman yaptı. Sporcular, zirveye yakın noktalardan rampaları aşarak yarış öncesi son hazırlıklarını gerçekleştirdiler.

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun Yarış Direktörü Gökmen Binici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından binicilerin Erzurum'a geldiğini ifade etti. Binici, "Burası, Türkiye'de eşi benzeri olmayan tek profesyonel Downhill parkuru. Uzun bir aradan sonra düzenleyeceğimiz yarış için yaklaşık 55 sporcunun mücadele edeceği parkurumuz 2,8 kilometre uzunluğunda. Bugünkü resmi antrenman sonrası yarın saat 11.00'de adrenalin dolu bir yarışa tanıklık edeceğiz," dedi.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı....

Downhill Türkiye Şampiyonası için Erzurum'a gelen bisiklet sporcuları, resmi antrenmana çıktı. Palandöken Dağı'nda yarın düzenlenecek Downhill Türkiye Şampiyonası için piste çıkan sporcular, 2,8 kilometrelik parkurda zirveye yakın noktadan rampaları aşarak, yarış öncesi resmi idman yaptı.

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