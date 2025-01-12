Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nda Şampiyon Buz Hokeyi Takımı Erzurum GSİM SK Oldu

Erzurum'da düzenlenen EİT 2025 Kış Oyunları'nda buz hokeyi müsabakaları sona erdi. Erzurum GSİM SK , şampiyonluk kupasını kazandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 19:12
Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları'nda Şampiyon Buz Hokeyi Takımı Erzurum GSİM SK Oldu

Erzurum'da EİT 2025 Kış Oyunları Tamamlandı

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından düzenlenen ve Erzurum'un 2025 Turizm Başkenti ilan edilmesiyle birlikte gerçekleştirilen Kış Oyunları'nda yarışmalar sona erdi.

Buz Hokeyi Müsabakaları

Oyunların son gününde, Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan müsabakalar büyük bir heyecanla izlenildi. Erzurum GSİM SK, yarı finalde Samsun GSİM SK-1'i 16-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Finalde, Kocaeli GSİM SK-1 ile karşılaşan Erzurum takımı, rakibini 8-1'lik skorla geçerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Dereceler ve Başarılar

Bu organizasyonda Kocaeli GSİM SK-1 ikinci oldu. Üçüncülük mücadelesinde Samsun GSİM SK-1, Kocaeli GSİM SK-2'yi 8-2’lik skorla yenerek üçüncü sırayı elde etti.

Bu sonuçlar, Erzurum'un buz hokeyindeki gücünü bir kez daha gözler önüne serdi ve şehrin spor alanındaki başarılarının devam edeceğinin sinyalini verdi.

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