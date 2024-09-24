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Erzurum'da Hava Sporları Festivali Öncesi Deneme Uçuşları Yapıldı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde düzenlenecek hava sporları festivali için sporcular deneme uçuşları gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 15:36
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 15:48
Erzurum'da Hava Sporları Festivali Öncesi Deneme Uçuşları Yapıldı

Uzundere'de Hava Sporları Festivali İçin Hazırlıklar Tamamlandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde 26-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Airfest Uzundere" hava sporları festivali öncesinde, ekstrem sporcular deneme uçuşu yaptı.

Ekstrem Sporcuların Atlayışları

Festivale hazırlık kapsamında, ekstrem sporcusu Cengiz Koçak ile yamaç paraşütçüsü Ferdi Toy, programın yapılacağı bölgedeki yüksek noktalardan atlayış gerçekleştirerek, heyecan dolu anlar yaşadı.

TUYEG ve TKDK İş Birliği

Festival, Tortum Uzundere Yerel Eylem Grubu Derneği (TUYEG) tarafından, Erzurum Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) destekleriyle düzenleniyor. TUYEG Müdürü Musa Han, derneğin 2016 yılından beri tarım, turizm ve hayvancılık sektörlerine destek sağladıklarını belirtti.

Etkinlik Programı ve Davet

Han, şunları söyledi: "İki gün sonra Uzundere’de hava sporları festivalimiz başlayacak. Yurt dışından ve yurtiçinden toplam 10 sporcu davet ettik. Yamaç paraşütü, akrobasi gösterisi, yarasa atlayışı ve paraşütle atlama gibi etkinlikler gerçekleştirilecek." Ayrıca, sporseverleri Tortum Gölü ve Balıklı Mahallesi mevkisinde düzenlenecek festivale davet etti.

Katılımcı Sporcular ve Gelecek Planları

Cengiz Koçak ve Ferdi Toy'un uzun süredir bölgeyi keşif ve rota çalışması için incelediği ifade edildi. Han, "Cengiz Bey yarasa atlayışı, Ferdi Bey ise yamaç paraşütü atlayışı gerçekleştirdi. Organizasyon öncesi saha çalışması yapıyoruz. Etkinliğe Avusturya'dan 3 akrobasi dünya şampiyonu sporcu ve 7 Türk sporcu katılacak," dedi.

Gelecek Organizasyonlar ve Destekçiler

Han, gelecek organizasyonu daha geniş katılımlı ve uluslararası bir boyutta yapmayı planladıklarını aktararak, festivale destek veren tüm kuruluşlara teşekkür etti. TUYEG Başkanı Bilal Özdemir, hava sporları festivali ile ilçeyi dünyaya tanıtacaklarını dile getirdi.

Hedef: Tanıtım ve Kalite

Ekstrem sporcu Cengiz Koçak, bölgede atladığı her noktanın GPS kaydını aldığını belirterek, "Türkiye'nin her yerinde festival yapılıyor ama önemli olan nitelik. Festivale katılacak arkadaşlarımız Türkiye ve dünyanın en iyileri. Amacımız burayı tanıtmak," ifadelerini kullandı.

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