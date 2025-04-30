Erzurumlu Tekvandocular Avrupa'dan İki Madalya ile Döndü

Estonya'da gerçekleştirilen "Avrupa Pomsae Şampiyonası"nda mustafa Kemal Yıldıran ve Ömer Budancamanak, senyörler kategorisinde kazanmış oldukları madalyalarla memleketleri Erzurum'a döndü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, 16-17 Nisan tarihlerinde yapılan şampiyonada, tatamiye çıkan bu yetenekli sporcular, 51 ve 61 yaş üzeri erkek takımlarında kıyasıya mücadele ettiler.

Erkek takımında Tevfik Çelik ve Mehmet Örkan ile birlikte mücadele eden Yıldıran, 61 yaş üzeri kategoride altın madalya kazanırken, Budancamanak ise 51-60 yaş takımında gümüş madalya elde etti.

Madalya ile memleketlerine dönen Yıldıran ve Budancamanak, Erzurum Havalimanı'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Yaşar Elen ve Ömer Karslı tarafından çiçeklerle karşılandılar. Yıldıran, kendilerine destek olan yöneticilere teşekkür ederek, 'Rabbime şükürler olsun, bu şampiyonluğumu Gazze'ye armağan ediyorum.' şeklinde konuştu.

Estonya'da yapılan "Avrupa Pomsae Şampiyonası"nda senyörler kategorisinde madalya kazanan Mustafa Kemal Yıldıran (solda) ile Ömer Budancamanak (sağ 2) memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı.