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Erzurumspor FK 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK, yeni sezon için hazırlıklarını Palandöken'de sürdürüyor. Futbolcular laktat testiyle performanslarını ölçüyor.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 20:29
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 20:29
Erzurumspor FK 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarını Sürdürüyor

Erzurumspor FK 2025-2026 Sezonu İçin Çalışıyor

Trendyol 1. Lig'in iddialı takımlarından Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yoğun bir çalışma programı yürütüyor.

Hazırlıkların ilk aşamasında, futbolcular sabah saatlerinde Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde laktat testi ile performanslarını değerlendirdi. Bu test, oyuncuların dayanıklılık seviyelerinin belirlenmesi için kritik bir öneme sahip.

Akşam gerçekleştirilen antrenmanda ise teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde futbolcular, ısınma, dayanıklılık koşusu, kuvvet ve geniş alan çalışmalarıyla antrenmanlarını tamamladı. Erzurumspor FK, bu yoğun hazırlık dönemiyle yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

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