Erzurumspor FK, Defans Oyuncusu Amar Gerxhaliu'yu Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, defans oyuncusu Amar Gerxhaliuyu renklerine bağladı. Kulüpten gelen açıklamada, 23 yaşındaki Gerxhaliu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtiliyor.

Açıklamada, Gerxhaliu'nun en son Antalyaspor forması giydiği hatırlatıldı. Kosovalı oyuncunun, kulüp başkanı Ahmet Dal ile yaptığı son görüşmenin ardından, kendisini mavi-beyazlı renklerimize bağlayan imzayı atarak takımımızın kampına katıldığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "Gücümüze güç katacağına inandığımız Gerxhaliu'ya hoş geldin diyor, formamız altında başarılar diliyoruz." sözlerine yer verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, defans oyuncusu Amar Gerxhaliu'yu renklerine bağladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, defans oyuncusu Amar Gerxhaliu'yu renklerine bağladı.