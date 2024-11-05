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Erzurumspor FK, İç Sahada Gol Yemeden Kazanıyor

Erzurumspor FK, bu sezon iç sahada 6 maçı da gol yemeden kazandı ve ligdeki başarısını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 12:39
Erzurumspor FK, İç Sahada Gol Yemeden Kazanıyor

Erzurumspor FK'nın İç Saha Performansı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçı da gol yemeden kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig hedefi doğrultusunda sezon öncesi 17 futbolcuyu kadrosuna katan mavi-beyazlı ekip, 11 haftada 22 puan toplayarak ligin zirvesine yerleşti.

Ligin Zirvesinde

Kocaelispor'un önünde averajla lider durumda bulunan Erzurumspor, 5 dış saha ve 6 iç saha maçına çıktı. Sezonun geride kalan bölümünde 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 7 galibiyet elde etti. Özellikle iç sahada oynadığı Kazım Karabekir Stadı'nda, sahasında hiç gol yemeden 6 maçı galip tamamlayarak güçlü bir savunma sergiledi.

İç Saha Maçları

Erzurum temsilcisi, evinde sırasıyla MKE Ankaragücü'nü 1-0, Yeni Malatyaspor'u 3-0, Esenler Erokspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 ve Amed Sportif Faaliyetleri'ni de 2-0'la geçmeyi başardı.

Gelecek Maç

Takım, sezonun 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, mavi-beyazlıların Süper Lig hedefinde ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gösterecek.

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