Erzurumspor FK, İç Sahada Gol Yemeden Kazanıyor

Erzurumspor FK'nın İç Saha Performansı

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Erzurumspor FK, bu sezon iç sahada oynadığı 6 maçı da gol yemeden kazanarak dikkatleri üzerine çekti. Süper Lig hedefi doğrultusunda sezon öncesi 17 futbolcuyu kadrosuna katan mavi-beyazlı ekip, 11 haftada 22 puan toplayarak ligin zirvesine yerleşti.

Ligin Zirvesinde

Kocaelispor'un önünde averajla lider durumda bulunan Erzurumspor, 5 dış saha ve 6 iç saha maçına çıktı. Sezonun geride kalan bölümünde 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 7 galibiyet elde etti. Özellikle iç sahada oynadığı Kazım Karabekir Stadı'nda, sahasında hiç gol yemeden 6 maçı galip tamamlayarak güçlü bir savunma sergiledi.

İç Saha Maçları

Erzurum temsilcisi, evinde sırasıyla MKE Ankaragücü'nü 1-0, Yeni Malatyaspor'u 3-0, Esenler Erokspor'u 2-0, Boluspor'u 1-0, Ankara Keçiörengücü'nü 4-0 ve Amed Sportif Faaliyetleri'ni de 2-0'la geçmeyi başardı.

Gelecek Maç

Takım, sezonun 12. haftasında 10 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda Manisa FK ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele, mavi-beyazlıların Süper Lig hedefinde ne denli kararlı olduğunu bir kez daha gösterecek.