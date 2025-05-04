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Erzurumspor FK Taraftarları, Maçlarını Dev Ekranda Coşkuyla İzledi

Erzurumspor FK taraftarları, statta yasak olmasına rağmen dev ekrandan takımlarını destekledi.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 17:35
Erzurumspor FK Taraftarları, Maçlarını Dev Ekranda Coşkuyla İzledi

Erzurumspor FK, Taraftarlarıyla Buluştu

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yaşanan saha olayları nedeniyle Erzurumspor FK 2 maç seyircisiz oynama cezası aldı. Ancak bu durum, mavi-beyazlı ekibin tutkulu taraftarlarını yıldırmadı. Taraftarlar, takımın Central Hospital Ümraniyespor ile yaptığı maçı, Yakutiye ilçesindeki Olimpiyat Parkı'nda dev ekran üzerinden izlemek için bir araya geldi.

Taraftarların Coşkusu

Yüzlerce taraftar, giysilerini takım forması ve atkılarıyla süsleyerek açık havada coşkuyla maçı takip etti. Taraftardan Erdem Alan, gönüllerinin statta olduğunu belirterek, "Takımımıza, hocamıza ve taraftara güveniyoruz. Play-off oynayacağız. Bizim taraftarımız tükenmez," dedi.

Taraftar Tahsin Yabir ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından verilen cezayı eleştirerek, "Böyle ceza görülmüş mü? Erzurumspor'u istemiyorlar. Her zaman takımın yanındayız," ifadelerinde bulundu.

Destek Devam Ediyor

Taraftar Yusuf Pahsa, "TFF'yi Allah'a havale ediyoruz. Statta olmasa da destek vermeye devam edeceğiz. Herkese inat bu ligden çıkacağız," diye konuştu. Murat Akgüney ise 53 yaşında olduğunu belirterek, "Federasyon ne yaparsa yapsın bu taraftarı ve bizleri yıldıramaz. Biz buradan takımımıza destek oluyoruz," şeklinde görüş bildirdi.

Minik taraftar Hayrunisa Karakelle, stada gidemedikleri için Erzurumspor FK'yı desteklemek amacıyla toplandıklarını açıkladı. Maçı, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül da taraftarlarla birlikte izledi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evindeki Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasında yaşanan saha...

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evindeki Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Erzurumspor FK'de taraftarlar, takımlarının Central Hospital Ümraniyespor ile yaptığı müsabakayı dev ekrandan hep birlikte izledi.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evindeki Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasında yaşanan saha...

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında evindeki Uğur Okulları İstanbulspor karşılaşmasında yaşanan saha olayları nedeniyle 2 maç seyircisiz oynama cezası alan Erzurumspor FK'de taraftarlar, takımlarının Central Hospital Ümraniyespor ile yaptığı müsabakayı dev ekrandan hep birlikte izledi.

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