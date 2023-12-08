Eski Galatasaraylı Oğuzhan Kayar'ın akıbeti ortaya çıktı

2013 senesinde Galatasaray'da Fatih Terim ile yollarının ayrılmasıyla beraber teknik direktörlük görevinde olan Roberto Mancini getirilirken İtalyan isim görev yaptığı zaman içerisinde 11 transfer yaparak adından bahsettirdi.

GALATASARAY'A 750 BİN EURO

Manisaspor'dan 750 bin euroya kadroya katılan Oğuzhan Kayar bulunuyor. Sarı kırmızılı takımda olan 19 yaşındaki Kayar, Galatasaray formasıyla Türkiye Kupası'nda Antalysaspor'a karşılık 90 dakika forma giyerken daha fazla maçta yer almadı. Mancini'nin ayrılığıyla beraber Manisaspor'a kiralaması gerçekleşti.

Öncelikli olarak transfer işlerinde Şanlıurfaspor'a kiralama yapılırken 30 Aralık 2015'te Galatasaray'a geri dönen Kayar, 14 gün sonra Şanlıurfaspor'a kiralandı. Burada da yarım sezonda 6 maça çıkan futbolcu, 1 gol kaydederek sezon sonunda sarı - kırmızılılara geri döndü.





EN SON 3.LİG'DE

Diyarbekir Spor'da ligi tamamlamasıyla beraber ücret almazken Tarsus İdman Yurdu'na imza atmasıyla Kayar, yarım sezonda 11 maçta yer alacak gol ve asist üretemedi. 8 Şubat 2023 tarihinde yine bedelsiz olarak takımdan ayrılan Kayar, 3. Lig 3. Grup takımlarından Kuşadasıspor'a transfer yaşandı.