Eski Türkiye Şampiyonu Selami Gül, Çocuklarını Ringlere Hazırlıyor

Siirt'te eski Türkiye boks şampiyonu Selami Gül, üç çocuğunu antrenörlüğünde yetiştiriyor; kızı Ela milli takıma seçildi, oğlu Serkan gümüş madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:17
MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te yaşayan eski Türkiye boks şampiyonu Selami Gül, antrenörlük yaptığı spor kulübünde üç çocuğunu ringlere hazırlıyor.

Şampiyonluk geçmişi ve antrenörlük

Boks kariyerine 1998 yılında başlayan Selami Gül, aynı yıl katıldığı Türkiye Şampiyonasında üçüncü oldu. Sonraki yıllarda çeşitli dereceler elde eden Gül, 2004 yılında Konya'da düzenlenen yarışmada şampiyonluğa ulaştı. Aktif sporculuğu bıraktıktan sonra antrenörlüğe yönelen Gül, açtığı spor kulübünde genç yetenekleri yetiştiriyor.

Çocuklar ringlerde: Ela, Serkan ve Poyraz

Gül'ün çocukları: 14 yaşındaki kızı Ela Nurgül, 12 yaşındaki oğlu Serkan ve 6 yaşındaki oğlu Poyraz, babalarının rehberliğinde boks yapıyor. Kulüpte yalnızca kendi çocuklarını değil, çok sayıda sporcuyu da şampiyonluklara hazırlıyor.

Ela Nurgül, 28 Haziranda Bayburt'ta yapılan Üst Minikler Kadın ve Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak milli takıma seçildi. Serkan ise 14 Temmuz'da Tokat'ta düzenlenen Alt Minikler Türkiye Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı.

Aile desteği ve hedefler

Selami Gül, Siirt'te yetenekli sporcular bulunduğunu ve öğrencilerinin Türkiye'yi Avrupa ile dünyada iyi yerlere taşıyacağına inandığını söyledi. Gül, çocuklarının kendi istekleriyle boksa başladığını ve eşinin başlangıçta 'Çocukları boksa göndermem' dediğini aktararak, çocukların parkta değil boks salonunda mutlu olduğunu vurguladı.

Ela Nurgül, kardeşi Serkan'ı izledikten sonra boksa başladığını belirterek, 'Bu yolda en büyük destekçim ailem' dedi. Ela, milli takımda başarılı olup Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda ülkeyi ve Siirt'i temsil etmeyi hedeflediğini ifade etti.

Serkan da babasının spor salonunun açılmasıyla boksa ilgi duyduğunu, Batman'da bölge şampiyonasında birinci olduğunu ve Temmuz'daki Tokat şampiyonasında gümüş madalya kazandığını anlattı. Daha çok çalışıp şampiyon olmak istediğini söyledi.

Ailenin en küçüğü Poyraz ise Mart ayından bu yana ablasıyla birlikte salona gelerek boks çalışmalarına devam ediyor ve temel hareketleri öğreniyor.

