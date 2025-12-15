DOLAR
42,7 -0,01%
EURO
50,14 0,03%
ALTIN
5.966,34 -1,16%
BITCOIN
3.835.880,93 -1,31%

Eskişehir'de Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Sona Erdi

Eskişehir'de 13-14 Aralık'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler İl Birinciliği sona erdi; erkeklerde Borsa İstanbul Fen Lisesi, kızlarda S.E.V. Muzaffer Demir Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 10:44
Eskişehir'de Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Sona Erdi

Eskişehir'de Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Sona Erdi

Eskişehir’de 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları iki gün süren mücadelelerin ardından tamamlandı.

Dereceler

Erkekler: Şampiyon Borsa İstanbul Fen Lisesi; ikinci Özel Çağdaş Fen Lisesi; üçüncü Eskişehir Anadolu Lisesi; dördüncü H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi.

Kızlar: Birinci S.E.V. Muzaffer Demir Anadolu Lisesi; ikinci TED Eskişehir Koleji Anadolu Lisesi; üçüncü H. Süleyman Çalır Kız Anadolu Lisesi.

İki gün süren müsabakaların ardından dereceye giren takımlar belli oldu.

ESKİŞEHİR’DE 13-14 ARALIK TARİHLERİNDE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ...

ESKİŞEHİR’DE 13-14 ARALIK TARİHLERİNDE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ MÜSABAKALARI SONA ERDİ.

ESKİŞEHİR’DE 13-14 ARALIK TARİHLERİNDE DÜZENLENEN OKUL SPORLARI GENÇLER İL BİRİNCİLİĞİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söğütspor Evinde Lider Eşme Belediyespor’u 1-0 Mağlup Etti
2
Aydın'da 8 Top Bilardo Turnuvası Sona Erdi (06-13 Aralık 2025)
3
Antalyaspor - Galatasaray: 59. Randevu | Trendyol Süper Lig
4
Ernest Muçi, Trabzonspor'da Seriyi Sürdürdü: Süper Lig'de 4 Maçta 6 Gol
5
2025-2026 Okul Sporları Voleybol Gençler İl Birinciliği Sonuçlandı
6
Eskişehir'de Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Sona Erdi
7
Muğlaspor-Karaman FK: Liderlik İçin Kritik Randevu

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri