Eskişehir'de Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Sona Erdi
Eskişehir’de 13-14 Aralık tarihlerinde düzenlenen Okul Sporları Gençler İl Birinciliği müsabakaları iki gün süren mücadelelerin ardından tamamlandı.
Dereceler
Erkekler: Şampiyon Borsa İstanbul Fen Lisesi; ikinci Özel Çağdaş Fen Lisesi; üçüncü Eskişehir Anadolu Lisesi; dördüncü H. Ahmet Kanatlı Anadolu Lisesi.
Kızlar: Birinci S.E.V. Muzaffer Demir Anadolu Lisesi; ikinci TED Eskişehir Koleji Anadolu Lisesi; üçüncü H. Süleyman Çalır Kız Anadolu Lisesi.
İki gün süren müsabakaların ardından dereceye giren takımlar belli oldu.
