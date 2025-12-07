Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka — TFF 3. Lig 4. Grup

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Eskişehirspor, kendi sahasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç Bilgileri

Stat: Fethi Heper

Hakemler: Sinan Özcan, Mahir Selenga Mısır, Ahmet Kotan

Goller

Kaan Baysal (dk. 12), Akın Akman (dk. 43), Deniz Keskin (dk. 45+1) — Eskişehirspor

Eskişehirspor 11

Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Bahadır Yıldırım (Kaan Kahraman dk. 90+1), Deniz Keskin, Ali Fırat Kasap, Mustafa İnan, Tayfun Tatlı (Akın Akman dk. 43), Kaan Baysal (Cem Güzelbay dk. 87), Akın Akman (Batuhan Doğrukıran dk. 78), İsmail Kulet (Eren Altıntaş dk. 87), Mehmet Fuat Gölbaşı (Bünyamin Dalkılıç dk. 78)

Karşıyaka 11

Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Ferdi Burgaz (Doğanay Avcı dk. 46), Alpay Eroğlu, Ensar Akgün, Selim Demirci, Namık Barış Çelik (Mehmet Güneş dk. 74), Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 46), Samet Sargın (Ahmet Yağız Mengi dk. 64), Hamza Küçükköylü (Selahattin Cankırlı dk. 74), Onur İnan, Adem Yeşilyurt

Sarı Kartlar

Akın Akman, Bahadır Yıldırım (Eskişehirspor), Selim Demirci (Karşıyaka)

