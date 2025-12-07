Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka | TFF 3. Lig 4. Grup

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 4. Grup 12. haftasında Karşıyaka'yı 3-0 mağlup ederek sahasında üç puanı aldı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 21:44
Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka | TFF 3. Lig 4. Grup

Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka — TFF 3. Lig 4. Grup

TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta maçında Eskişehirspor, kendi sahasında konuk ettiği Karşıyaka'yı 3-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Maç Bilgileri

Stat: Fethi Heper

Hakemler: Sinan Özcan, Mahir Selenga Mısır, Ahmet Kotan

Goller

Kaan Baysal (dk. 12), Akın Akman (dk. 43), Deniz Keskin (dk. 45+1) — Eskişehirspor

Eskişehirspor 11

Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Bahadır Yıldırım (Kaan Kahraman dk. 90+1), Deniz Keskin, Ali Fırat Kasap, Mustafa İnan, Tayfun Tatlı (Akın Akman dk. 43), Kaan Baysal (Cem Güzelbay dk. 87), Akın Akman (Batuhan Doğrukıran dk. 78), İsmail Kulet (Eren Altıntaş dk. 87), Mehmet Fuat Gölbaşı (Bünyamin Dalkılıç dk. 78)

Karşıyaka 11

Karşıyaka: Sadri Ege Dipci, Ferdi Burgaz (Doğanay Avcı dk. 46), Alpay Eroğlu, Ensar Akgün, Selim Demirci, Namık Barış Çelik (Mehmet Güneş dk. 74), Tolga Ünlü (Berat Şahin dk. 46), Samet Sargın (Ahmet Yağız Mengi dk. 64), Hamza Küçükköylü (Selahattin Cankırlı dk. 74), Onur İnan, Adem Yeşilyurt

Sarı Kartlar

Akın Akman, Bahadır Yıldırım (Eskişehirspor), Selim Demirci (Karşıyaka)

TFF 3. LİG 4. GRUP 12. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KARŞIYAKA’YI 3-0 MAĞLUP...

TFF 3. LİG 4. GRUP 12. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KARŞIYAKA’YI 3-0 MAĞLUP ETTİ.

TFF 3. LİG 4. GRUP 12. HAFTASINDA ESKİŞEHİRSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI KARŞIYAKA’YI 3-0 MAĞLUP...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Anfernee Dijksteel: "Galibiyet alamadığımız için herkeste hayal kırıklığı var" — Kocaelispor 0-0 Kasımpaşa
2
Eskişehirspor 3-0 Karşıyaka | TFF 3. Lig 4. Grup
3
Serdar Dursun: 'Bence çoğu bilmeden oynadı' — Kocaelispor'dan bahis açıklaması
4
UEFA Konferans Ligi: Samsunspor - Dinamo Kiev öncesi Reis ve Okan'ın mesajı
5
Türkiye, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Rekor Katılım Gösteriyor
6
Göztepe - Trabzonspor 0-0 | Trendyol Süper Lig 15. Hafta
7
Trendyol 1. Lig: İstanbulspor 2-1 Özbelsan Sivasspor

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi