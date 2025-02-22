Eskişehirspor'un Efsane Amigo Orhan Erpek Hayatını Kaybetti

Amigo Orhan'ın Vefatı Kulüpten Duyuruldu

Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla tanınan eski amigosu Orhan Erpek, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Erpek'in evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Açıklamada, "Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Eskişehirspor camiası, unutulmaz bir sima olan Amigo Orhan’ı özlemle anacak.