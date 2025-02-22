Eskişehirspor'un Efsane Amigo Orhan Erpek Hayatını Kaybetti

Eskişehirspor'un sevilen amigosu Orhan Erpek, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kulüpten duyurulan taziye mesajı duygulandırdı.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 11:01
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 11:01
Eskişehirspor'un Efsane Amigo Orhan Erpek Hayatını Kaybetti

Amigo Orhan'ın Vefatı Kulüpten Duyuruldu

Eskişehirspor'un "Amigo Orhan" lakabıyla tanınan eski amigosu Orhan Erpek, 87 yaşında hayatını kaybetti. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bir süredir tedavi gören Erpek'in evinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Duygusal Mesaj

Açıklamada, "Kulüp tarihimizin en değerli ve efsane isimlerinden, Türk futbolunun ilk amigosu, Amigo Orhan'ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Orhan Erpek'e Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere merhumun sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Eskişehirspor camiası, unutulmaz bir sima olan Amigo Orhan’ı özlemle anacak.

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