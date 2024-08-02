Esra Yıldız Kahraman, Paris 2024 Olimpiyatları'nda Çeyrek Finale Yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Başarı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar boks branşında 57 kiloda mücadele eden Esra Yıldız Kahraman, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Son 16 Turu Mücadelesi

South Paris Arena'da gerçekleştirilen son 16 turu karşılaşmasında, milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu rakibi Khouloud Hlimi ile ringe çıktı. Bu zorlu mücadelede Esra, rakibine karşı üstün bir performans sergileyerek 5-0'lık net bir galibiyet elde etti. Çeyrek Final Tarihi

Esra Yıldız Kahraman, çeyrek final mücadelelerine 4 Ağustos'ta katılacak. Bu önemli karşılaşma için Türkiye'nin umutları Esra'nın üzerindedir.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı. South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı. Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı. South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı. Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı. South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı. Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı. South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı. Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı. South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı. Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı. South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı. Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı. South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı. Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda boks branşı kadınlar 57 kiloda son 16 turu müsabakaları yapıldı. South Paris Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Esra Yıldız Kahraman, Tunuslu Khouloud Hlimi'yle karşılaştı. Rakibine üstünlük kuran milli sporcu Esra Yıldız Kahraman, ringden 5-0'lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükseldi.