EURO 2024 başlıyor! Türkiye’nin ilk rakibi Gürcistan! İşte turnuva hakkında merak edilenler

EURO 2024 başlıyor! İlk rakibimiz Gürcistan! Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, hangi kanalda?

Futbolseverlerin dört gözle beklediği 17. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024), yarın (14 Haziran 2024 Cuma) Almanya’nın ev sahipliğinde başlıyor. 31 gün sürecek bu dev turnuvada, 24 milli takım şampiyonluk için mücadele edecek ve 14 Temmuz'daki final maçıyla kazanan belli olacak.



Açılış Maçı Münih’te

EURO 2024’ün açılış maçı, yarın Münih’te yapılacak. Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu’nda İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Münih Futbol Arena’da (Allianz Arena) oynanacak bu heyecan dolu mücadeleyi 66 bin futbolsever tribünden, milyonlarca kişi ise televizyon başından takip edecek. Türkiye’deki futbolseverler, şampiyonadaki tüm maçları TRT’den izleyebilecek.

Gruplardan 16 Takım Çıkacak

Turnuvada 24 takım, dörderli 6 grupta mücadele edecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. Grup maçları 26 Haziran’da sona erecek. 29 Haziran’da başlayacak son 16 turundan itibaren ise tek maç eleme usulüne geçilecek. Çeyrek final maçları 5-6 Temmuz, yarı final karşılaşmaları ise 9-10 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Şampiyon, 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'nda yapılacak final maçıyla belli olacak.

Türkiye F Grubu’nda

A Milli Futbol Takımı, F Grubu’nda Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile mücadele edecek. Türkiye, ilk maçını 18 Haziran’da Gürcistan ile Dortmund’da oynayacak. İkinci maç 22 Haziran’da yine Dortmund’da Portekiz ile, üçüncü maç ise 26 Haziran’da Hamburg’da Çekya ile yapılacak.

Gruplar ve Takımlar

A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre.

B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk.

C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere.

D Grubu: Hollanda, Fransa, Polonya, Avusturya.

E Grubu: Ukrayna, Slovakya, Belçika, Romanya.

F Grubu: Portekiz, Çekya, Gürcistan, Türkiye.

Türk Hakem Halil Umut Meler İlk Kez Avrupa Şampiyonası’nda

EURO 2024’te görev alacak tek Türk hakem Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda düdük çalacak. Meler’in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy, VAR olarak ise Alper Ulusoy görev alacak.

Süper Lig’den 25 Oyuncu Sahada

Turnuvada, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de forma giyen 25 futbolcu ülkelerini temsil edecek. Fenerbahçe’den 7, Galatasaray ve Beşiktaş’tan 4’er, Trabzonspor ve Gaziantep FK’dan 3’er, Başakşehir, Antalyaspor, Sivasspor ve Konyaspor’dan birer futbolcu turnuvada yer alacak.

Almanya, İkinci Kez Ev Sahibi

Almanya, Avrupa Futbol Şampiyonası’nı ikinci kez düzenliyor. İlk kez 1988’de ev sahipliği yapan Almanya, Türkiye ile yarıştığı 2017’deki UEFA İcra Kurulu toplantısında 4’e karşı 12 oyla turnuvayı düzenleme hakkını kazanmıştı. Almanya, Avrupa Şampiyonası’nı birden fazla düzenleyen dördüncü ülke olacak.

Turnuva Şehirleri ve Statlar

EURO 2024, Almanya’nın 10 şehrinde düzenlenecek. İşte şehirler ve statlar:

Berlin: Berlin Olimpiyat Stadı (71 bin)

Leipzig: Leipzig Stadı (40 bin)

Hamburg: Volkspark Stadı (49 bin)

Dortmund: BVB Stadı (62 bin)

Stuttgart: Stuttgart Arena (51 bin)

Gelsenkirchen: AufSchalke Arena (50 bin)

Düsseldorf: Düsseldorf Arena (47 bin)

Frankfurt: Frankfurt Arena (47 bin)

Köln: Köln Stadı (43 bin)

Münih: Münih Futbol Arena (66 bin)

EURO 2024, futbolseverlere unutulmaz bir turnuva vaat ediyor.