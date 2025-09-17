Evin Demirhan Yavuz Dünya Güreş Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Zagreb'de 50 kiloda millî güreşçiden ikinci dünya üçüncülüğü

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen 2025 Dünya Güreş Şampiyonasında kadınlar 50 kiloda mücadele eden Evin Demirhan Yavuz, bronz madalya elde etti.

Turnuvaya ilk maçında Çinli Yu Zhang'a yenilen milli sporcu, rakibinin finale yükselmesiyle repesaj hakkı kazandı.

Repesajda İtalyan Emanuela Liuzzi'yi 6-4 yenen Evin, bronz madalya müsabakasında Moğol rakibi Munkhar Byambasuren'i 3-2 mağlup ederek kürsüye çıktı.

Bu sonuçla Evin Demirhan Yavuz, kariyerindeki ikinci dünya üçüncülüğüne ulaştı; daha önce 2017 yılında Paris'te üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.