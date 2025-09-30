Eylülde Millilerden Tarihi Başarılar: EuroBasket Gümüş, Voleybolda Dünya İkinciliği

Eylülde Millilerden Tarihi Başarılar

HALİL İBRAHİM AVŞAR - Olimpik ve paralimpik branşlarda mücadele eden milli sporcular, eylül ayında uluslararası arenada elde ettikleri sonuçlarla Türk milletine gurur yaşattı.

Basketbol: EuroBasket 2025'te gümüş madalya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Letonya'nın başkenti Riga'da düzenlenen EuroBasket 2025 A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı. Son 16 turunda İsveç'i, çeyrek finalde Polonya'yı geçen milliler, yarı finalde Yunanistan'ı 94-68 mağlup ederek finale çıktı.

Arena Riga'daki finalde uzun süre önde götürdükleri karşılaşmayı son bölümde kaybeden milliler, Almanya'ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci tamamladı. A Milli Takım böylece 2001'in ardından 2025'te de EuroBasket gümüş madalyası elde etti.

Kadın Voleybol: Tarihi dünya ikinciliği

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda tarihinin en iyi derecesine imza attı. E Grubu'nu namağlup 3'te 3 bitiren ay-yıldızlılar, son 16 turunda Slovenya, çeyrek finalde ABD ve yarı finalde Japonya'yı geçerek finale yükseldi.

Finalde İtalya ile karşılaşan milliler, karar sete giden maçta 3-2 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı ve tarihte ilk kez dünya ikinciliği elde etti.

Erkek Voleybol: 'Filenin Efeleri' tarihte en iyi dereceye ulaştı

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Filipinler'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nı 6. olarak tamamladı. Grup maçlarında sadece bir set vererek 3'te 3 yapan milliler, son 16 turunda Hollanda'yı geçerek tarihinde ilk kez çeyrek final oynadı.

Çeyrek finalde dünya 1 numarası Polonya'ya yenilen 'Filenin Efeleri', turnuvayı ülke voleybol tarihinin en iyi derecesiyle noktaladı.

Güreş: Hırvatistan'dan 3 madalya

Jenerasyon değişiminin yaşandığı milli güreş takımı, Hırvatistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamladı. Kadınlar 72 kiloda Nesrin Baş gümüş, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz bronz; grekoromen 77 kiloda Ahmet Yılmaz ise bronz madalya kazandı.

Artistik Cimnastik: Macaristan'da 3 altın

Macaristan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda Türkiye, toplamda 3 altın madalya elde etti. Ferhat Arıcan, kulplu beygir ve paralel barda birincilikler alarak 2 altın kazandı. Mehmet Ayberk Koşak da halka aletinde altın madalyanın sahibi oldu.

Para Yüzme: Defne Kurt tarihe geçti

Singapur'daki Dünya Para Yüzme Şampiyonası'nda milli sporcu Defne Kurt, 50 m ve 100 m serbest, 100 m kelebek, 200 m bireysel karışık ve 100 m sırtüstü olmak üzere 5 altın madalya kazanarak tarihe geçti. Şampiyona ve Avrupa rekorları kıran Defne, 7 günde elde ettiği 5 altınla Türk spor tarihinde bir ilki başardı.

Türkiye organizasyonu toplamda 5 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 10 madalya ile tamamladı.

Para Okçuluk: Öznur Cüre Girdi'den üçleme

Güney Kore'de düzenlenen Dünya Para Okçuluk Şampiyonası'nda Türk milli takımı 1 altın ve 3 gümüş olmak üzere 4 madalya kazandı. Paris 2024 Paralimpik Oyunları şampiyonu Öznur Cüre Girdi, yarıştığı üç kategoride madalya elde etti: kadınlar makaralı yay bireyselde gümüş, kadınlar makaralı yay takımda Büşra Fatma Ün ile birlikte altın ve makaralı yay karışık takımda Kenan Babaoğlu ile gümüş madalya kazandı.

Para Atletizm: Dünya rekorlarıyla başlayan madalya serisi

Hindistan'da devam eden 2025 Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcular Aysel Önder ve Muhammet Khalvandi dünya rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Aysel, kadınlar 400 m T20 finalini 54.51 ile dünya rekoru yapıp birincilikle tamamladı. Yeni Delhi'deki organizasyonda TF57 cirit atmada yarışan Muhammet, 53,30 metrelik atışıyla dünya rekoru kırarak altın madalyayı kazandı.

Şampiyonada ayrıca şu ana kadar Ebrar Keskin gümüş ve Hamide Doğangün bronz madalyanın sahibi oldu.

Genel değerlendirme: Eylül ayında farklı branşlarda elde edilen derece ve rekorlar, Türk sporunun hem olimpik hem paralimpik alanlarda yükselen grafiğini teyit etti. Milliler, takım ve bireysel performanslarla uluslararası arenada dikkat çeken sonuçlar aldı.