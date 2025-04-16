Eyüpspor 19 Yaş Altı Takımından Trabzonspor'a Anlamlı Jest

Eyüpspor'dan Trabzonspor'a Destek Pankartı

Türkiye Gelişim Ligleri 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 32. haftasında mücadele eden ikas Eyüpspor, Trabzonspora karşı önemli bir jestte bulundu. UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen rakipleri için sahaya "Avrupa'da başarılar Trabzonspor" yazılı pankartla çıkan Eyüpspor, futbolseverlerin takdirini topladı.

Maç Öncesi Alkışlar

Bordo-mavili kulüp, yaptığı açıklamada, "UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükselen 19 yaş altı takımımız, ikas Eyüpspor ile oynanan karşılaşma öncesi rakip oyuncular tarafından alkışlarla karşılandı." ifadelerine yer verdi. Böylece, genç oyuncular arasındaki dostluk ve sporun birleştirici gücü bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

Çiçek ve Teşekkür

ikas Eyüpspor'un 19 Yaş Altı Takımı, rakip takım oyuncularına ve teknik ekibe birer çiçek vererek dostluklarını pekiştirdi. Açıklamada, "Bu nazik jest için ikas Eyüpspor 19 Yaş Altı Takımı'na ve teknik ekibine sonsuz teşekkürler." denildi.

Bu tür jestler, genç futbolcular arasında spor ruhunu geliştirirken, aynı zamanda futbolun centilmenlik ve dostluk ilkelerini de pekiştiriyor.

Türkiye Gelişim Ligleri 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 32. haftasında Trabzonspor'a konuk olan ikas Eyüpspor, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finalde mücadele edecek rakibi için sahaya "Avrupa'da başarılar Trabzonspor" yazılı pankartla çıktı.

Türkiye Gelişim Ligleri 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nin 32. haftasında Trabzonspor'a konuk olan ikas Eyüpspor, UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finalde mücadele edecek rakibi için sahaya "Avrupa'da başarılar Trabzonspor" yazılı pankartla çıktı.