Eyüpspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Eyüpspor, karşılaşma hazırlıklarına devam ediyor. Eyüp Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Arda Turan yönetiminde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

İdman, Arda Turan'ın takımla yaptığı motivasyon dolu konuşmasının ardından ısınma hareketleriyle başladı. Takım, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın ardından, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Eflatun-sarılı takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarınki idmanla sonlandıracak. Eyüpspor'un bu maçta göstermesi beklenen performans, taraftarların büyük bir merakla izlediği bir konu haline geldi.