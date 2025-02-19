Eyüpspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Eyüpspor, Beşiktaş ile yapılacak maç öncesi antrenmanlarını yoğun kar altında sürdürdü.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 18:00
Eyüpspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Eyüpspor, Beşiktaş Maçı İçin Hazırlıklarını Yoğunlaştırdı

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 21 Şubat Cuma günü Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Eyüpspor, karşılaşma hazırlıklarına devam ediyor. Eyüp Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Arda Turan yönetiminde yoğun kar yağışı altında gerçekleştirildi.

İdman, Arda Turan'ın takımla yaptığı motivasyon dolu konuşmasının ardından ısınma hareketleriyle başladı. Takım, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın ardından, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Eflatun-sarılı takım, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarınki idmanla sonlandıracak. Eyüpspor'un bu maçta göstermesi beklenen performans, taraftarların büyük bir merakla izlediği bir konu haline geldi.

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