Eyüpspor, Hamza Akman'ı Kadrosuna Katıyor

Eyüpspor, Hamza Akman'ı Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Danimarka temsilcisi Sönderjyske'de forma giyen orta saha oyuncusu Hamza Akman ile transfer gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "ëmeyiz Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz," denildi.

20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray altyapısından yetişmiş ve sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Sönderjyske'ye transfer olmuştu. Hamza, Sönderjyske formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.