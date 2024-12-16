DOLAR
34,92 -0,03%
EURO
36,72 0,02%
ALTIN
2.991,84 -0,5%
BITCOIN
3.633.417,91 -0,9%

Eyüpspor, Hamza Akman'ı Kadrosuna Katıyor

Eyüpspor, Danimarka'nın Sönderjyske takımından Hamza Akman'ı transfer etti.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:19
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:19
Eyüpspor, Hamza Akman'ı Kadrosuna Katıyor

Eyüpspor, Hamza Akman'ı Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, Danimarka temsilcisi Sönderjyske'de forma giyen orta saha oyuncusu Hamza Akman ile transfer gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "ëmeyiz Eyüpspor'umuz, Hamza Akman ile 3,5 yıllık anlaşmaya vardı. Hamza Akman'a 'hoş geldin' diyor; eflatun sarılı formayla nice zaferler diliyoruz," denildi.

20 yaşındaki futbolcu, Galatasaray altyapısından yetişmiş ve sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Sönderjyske'ye transfer olmuştu. Hamza, Sönderjyske formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada 1 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti.

İLGİLİ HABERLER

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'den Başakşehir Maçında Sakatlanan Futbolcularla İlgili Üzücü Açıklama
2
2025 UEFA Süper Kupa 13 Ağustos'ta Udine'de
3
MKE Ankaragücü Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel Görevinden Ayrıldı
4
Gaziantep FK, 52 Orduspor FK Maçına Hazırlıklara Başladı
5
Eyüpspor, Hamza Akman'ı Kadrosuna Katıyor
6
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu Hakemleri Belli Oldu
7
Alp Disiplini Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Tamamlandı

2025'te Yay ve Yükselen Yay Burçlarını Bekleyen Sürprizler

2025 Akrep ve Yükselen Akrep Burçlarını Bekleyen Sürpriz Dolu Fırsatlar

2025'te Terazi Burçlarını Neler Bekliyor? Uranüs ve Neptün Etkileriyle Yeni Fırsatlar Doğacak!

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?