Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş: "Beşiktaş'ı Zorladık"

Eyüpspor'un Beşiktaş Maçındaki Performansı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında, Eyüpspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği maçta 2-1'lik bir sonuçla sahadan mağlup ayrıldı.

Kerem Yavaş: "Puan Almayı Hak Ettik"

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, takımının performansını değerlendirdi. Yavaş, "Maçın favorisi Beşiktaş'tı. Rakibimiz bu sene iyi bir başlangıç yaptı ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyor. Kaliteli oyunculara sahipler ve iyi bir teknik kadro ile çalışıyorlar. 2 Avrupa ve 5 lig maçında iyi sonuçlar elde ettiler. Bu maç bizim için iyi bir test oldu. Öncesinde söylediğimiz gibi kendi oyun stilimizden ödün vermeden oynadık. 90 dakikayı değerlendirdiğimizde bunu başardığımızı söyleyebilirim. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Ancak, Beşiktaş'ı zorladığımızı ve puan almayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Bu oyun, önümüzdeki haftalar için iyi bir referans olacaktır," şeklinde ifade etti.

Beşiktaş'a Başarı Dileği

Yavaş, ayrıca Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax ile oynayacakları maçta başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.