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Eyüpspor, Trabzonspor'dan Umut Bozok'u Transfer Etti

Eyüpspor, Trabzonspor'dan santrfor Umut Bozok ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Asbaşkanı Kulaksız, transferin önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 03.02.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 15:00
Eyüpspor, Trabzonspor'dan Umut Bozok'u Transfer Etti

Eyüpspor, Trabzonspor'dan Umut Bozok'u Transfer Etti

Trendyol Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor, Trabzonspor'dan santrfor Umut Bozok ile kadrosunu güçlendirdi. Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, Umut Bozok ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Transferin ardından, "Umut Bozok'a 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla nice zaferler diliyoruz" denildi.

Kulüp Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın Açıklamaları

Transferle ilgili değerlendirmelerde bulunan kulüp Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Umut Bozok, A Milli Takım'ımıza kadar yükselmiş, Süper Lig'de gol krallığı yaşamış önemli bir oyuncu. Henüz 28 yaşında. Kasımpaşa’da yaşadığı çıkıştan sonra Trabzonspor’da istediği form grafiğini yakalayamadı. Biz ikas Eyüpspor olarak, yakaladığımız idari ve sportif anlamdaki yükselen grafiğimize katkı vereceğini düşünüyoruz. Arda hoca ile birlikte sistemimizin içinde Umut Bozok'un arzu ettiği çıkışı yakalayıp, yeniden A Milli Takım'ımıza yükselebileceğini düşünüyorum. Kulübümüz adına önemli bir transfer gerçekleştirdik. Her iki tarafa da hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Umut Bozok’un Transferdeki Rolü

Umut Bozok ise teknik direktör Arda Turan'ın transferine olan katkısını belirterek, "Arda hoca arayınca çok farklı oldu benim için. Kararımı verdim. Böyle bir takıma gelmek benim için büyük bir şans. Kaliteli bir kadromuz var, ortam inanılmaz. Burada elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum. İnşallah takım ve benim için başarılı bir dönem olur" ifadelerini kullandı.

Umut Bozok’un Kariyeri

2021-2022 sezonunda Kasımpaşa ile 38 lig maçında 20 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlayan Umut, 2022 yılında transfer olduğu Trabzonspor ile 56 resmi müsabakada 14 gol sevinci yaşadı. Bu sezon bordo-mavili ekiple çıktığı 4 lig maçında ise 1 gol attı.

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