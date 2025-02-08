Eyüpspor, Trabzonspor Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Eyüpspor, Trabzonspor Maçına Hazır

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olmaya hazırlanıyor. Eflatun-sarılı kulüp, hazırlıklarını Kemerburgaz Tesisleri'nde tamamladı.

Yapılan açıklamada, antrenmanın teknik direktör Arda Turan yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladığı belirtildi. Ardından, oyuncuların top kapma üzerine çalışmalar yaptığı ve idmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

İkas Eyüpspor, yarın saat 14.00'te hava yolu ile Trabzon'a geçecek ve kamp yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak ikas Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 10 Şubat Pazartesi günü Trabzonspor'a konuk olacak ikas Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.