Eyüpspor, Üçüncü Etap Kamp Çalışmalarına Bolu'da Başladı

Trendyol Süper Lig'in iddialı takımlarından Eyüpspor, üçüncü etap kamp hazırlıklarına Bolu'da başladı. Gerede ilçesindeki bir otelde yapılan kampa, teknik direktör Selçuk Şahin liderliğinde ilk antrenman gerçekleştirildi.

Yeni Sezona Enerjik Başlangıç

Düz koşuyla başlayan kamp, istasyon ve kuvvet çalışmaları ile devam etti. Antrenmanın finalinde ise minyatür kale maç yapılarak idman tamamlandı.

Teknik Direktör Selçuk Şahin'in Açıklamaları

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selçuk Şahin, yeni sezon hazırlıklarını üç etapta planladıklarını ve şu anda fiziksellikten daha çok taktikler üzerinde yoğunlaştıklarını dile getirdi. Şahin, “İlk bölüm biraz daha fiziksel ağırlıklıydı. Şimdi ise daha çok maç yoğunluğu yaşayacağımız bir kamp döneminde bulunuyoruz.” dedi.

Transfer Süreci ve Gerçekçi Hedefler

Transfer sürecine de değinen Şahin, “Kulüp başkanımız ve yönetimi, kampa neredeyse bütün oyuncuları yetiştirdi. İki oyuncunun da katılımıyla büyük oranda transfer sürecini tamamladık.” şeklinde konuştu.

Selçuk Şahin, oyuncularının enerjisinden memnuniyetini ifade ederek, “Çok enerjik ve istekli bir grubum var. Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor.” dedi.

Rekabet Ortamına Dikkat

Süper Lig'deki rekabet ortamına da değinen Şahin, “Rakipler iyi transferler yapıyor, özellikle yabancı oyuncularla güçleniyorlar. Biz de sistem takımı oluşturarak bu rekabetin üstesinden gelmeye çalışacağız.” açıklamasını yaptı.

Taraftar Desteğinin Önemi

Teknik direktör, taraftar desteğinin önemli olduğunu belirterek, “Onları maçlarımıza bekliyoruz. Destekleri, bizim için büyük bir güç kaynağı olacak.” diyerek sözlerini tamamladı.

Yeni sezona umutla başlamaya hazırlanan Eyüpspor, geçen seneki başarılı performansını bu yıl da sürdürmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor, üçüncü etap kamp çalışmalarına Bolu'da başladı.