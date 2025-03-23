F1 Çin Grand Prix'sinde Hamilton, Leclerc ve Gasly Diskalifiye Edildi

Hamilton, Leclerc ve Gasly, Çin Grand Prix'sinde diskalifiye edilerek şampiyonadaki sıralamaları sarsıldı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:12
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:12
F1 Çin Grand Prix'sinde Hamilton, Leclerc ve Gasly Diskalifiye Edildi

F1 Çin Grand Prix'sinde Şok Gelişme

Ferrari sürücüleri Lewis Hamilton ve Charles Leclerc ile Alpine pilotu Pierre Gasly, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın ikinci etabı olan Çin Grand Prix'sinden diskalifiye edildi. Organizasyondan yapılan açıklamalara göre, yarış sonrası yapılan kontrollerde Hamilton'ın aracındaki tahtanın istenen seviyeden fazla aşınması, Leclerc ve Gasly'nin ise minimum araç ağırlığını karşılayamaması nedeniyle diskalifiye edildikleri belirtildi.

Yarış Sonuçları ve Sıralamalar

Çin Grand Prix'sinde Monakolu pilot Leclerc 5'inci, 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı Hamilton 6'ncı ve Fransız sürücü Gasly ise 11'inci sırada yer almıştı. Yaptıkları bu yarış performansları, diskalifikasyon kararları sonrasında geçersiz hale geldi.

Pilotlar ve Takımlar Sıralaması

Diskalifiye kararlarının ardından Formula 1'de güncel pilotlar ve takımlar klasmanı aşağıdaki gibi şekillendi:

  • Pilotlar:
  • 1. Lando Norris (Büyük Britanya): 44 puan
  • 2. Max Verstappen (Hollanda): 36 puan
  • 3. George Russell (Büyük Britanya): 35 puan
  • 4. Oscar Piastri (Avustralya): 34 puan
  • 5. Andrea Kimi Antonelli (İtalya): 22 puan
  • Takımlar:
  • 1. McLaren: 78 puan
  • 2. Mercedes: 57 puan
  • 3. Red Bull: 36 puan
  • 4. Williams: 17 puan
  • 5. Ferrari: 17 puan

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