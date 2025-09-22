Fabrika Voleybol Adıyaman'da Yeni Okulunu Açtı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan Fabrika Voleybol, 6-12 yaş çocuklar için Adıyaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yeni okulunu açtı; eğitimler 27 Eylül'den itibaren hafta sonları yapılacak.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:29
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:29
Fabrika Voleybol Adıyaman'da Yeni Okulunu Açtı

Fabrika Voleybol Adıyaman'da Yeni Okulunu Açtı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan Fabrika Voleybol, Adıyaman'da yeni bir okulu hizmete sundu.

Açılış ve hedefler

Açıklamaya göre program, 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybolla tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı amaçlıyor.

Açılış günü ve eğitim takvimi

Okulun açılışı Adıyaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışa katılan çocuklar voleybol oynayarak keyifli anlar yaşadı.

27 Eylül itibarıyla Adıyaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yaş gruplarına göre eğitim faaliyetleri her hafta cumartesi ve pazar günleri devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İşitme Engelliler Milli Takımı Tokyo 2025'te Tarihi Madalya Hedefliyor
2
Görkem Öçal, Romanya'da ITTF Dünya Gençler Şampiyonası'na Şampiyonluk Hedefiyle Gidiyor
3
Marko Barac: Basketbol Süper Ligi Bu Sezon Avrupa'nın Zirvesinde
4
Paul Onuachu Trabzonspor'a Hayat Veriyor: 31 Maçta 20 Gol
5
Türkiye 2025 Dünya Güreş Şampiyonası'nı 1 Gümüş, 2 Bronzla Tamamladı
6
Palut: Kocaelispor 1-1 Çaykur Rizespor — Alınan Puanı Kazanç Sayıyoruz
7
TÜMOSAN Konyaspor 0-1 Corendon Alanyaspor — İlk Yarı | Trendyol Süper Lig

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme