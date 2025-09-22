Fabrika Voleybol Adıyaman'da Yeni Okulunu Açtı

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan Fabrika Voleybol, Adıyaman'da yeni bir okulu hizmete sundu.

Açılış ve hedefler

Açıklamaya göre program, 6-12 yaş arasındaki çocukları voleybolla tanıştırmayı ve lisanslı sporcu sayısını artırmayı amaçlıyor.

Açılış günü ve eğitim takvimi

Okulun açılışı Adıyaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Açılışa katılan çocuklar voleybol oynayarak keyifli anlar yaşadı.

27 Eylül itibarıyla Adıyaman Çok Amaçlı Spor Salonu'nda yaş gruplarına göre eğitim faaliyetleri her hafta cumartesi ve pazar günleri devam edecek.