Fanerbahçe-Alanyaspor maçı hakem kararıyla gündemde!





Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, dün akşam oynanan Fenerbahçe - Alanyaspor maçındaki hakem kararlarına sert tepki gösterdi. Öztürk, özellikle Mauro Icardi'nin derbi mücadelesinde yaşadığı penaltı beklentisine vurgu yaparak, sarı-lacivertli takımın Alanyaspor karşısında kazandığı penaltıyı eleştirdi. Öztürk, Icardi'nin pozisyonunu "güreşçi değil" şeklinde nitelendirerek, hakem kararlarının tartışmalı olduğunu savundu. İşte detaylar...





GALATASARAY İKİNCİ BAŞKANI METİN ÖZTÜRK HAKEM KARARLARINA SERT ÇIKTI

Ayrıca, Galatasaray'ın yeni sponsorluk anlaşmasının Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta imzalandığı belirtildi. Törene Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, sponsor firmanın yönetim kurulu üyesi Ege Duruk ve genel müdürü Sefer Kılınç katıldı. Öztürk, imza töreninde Galatasaray'ın gelecek dönemdeki mali desteğini sağlayacak olan sponsorluk anlaşmasının detaylarına değinmedi, ancak törende yer alarak kulübün ekonomik anlamda güçlenmesini vurguladı.

Metin Öztürk'ün açıklamaları, derbinin ardından futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Galatasaray taraftarları sosyal medyada Öztürk'ün haklılığını savunurken, Fenerbahçe taraftarları ise tepkileri reddederek hakem kararlarının doğru olduğunu savundu. Her iki taraftar grubu arasında bu konudaki gerilim yükselirken, futbol otoriteleri de maçın hakem performansını yeniden değerlendirmeye aldı.

Bu gelişmeler, Türk futbolunda sıkça yaşanan hakem tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Özellikle büyük derbilerde yaşanan polemikler, kulüp yöneticileri ve taraftarlar arasında gerilime sebep olmaya devam ediyor. Galatasaray'ın sponsorluk anlaşması ise kulübün mali yapısını güçlendirmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ancak, futbolun gündemini meşgul eden hakem tartışmalarının yankıları, önümüzdeki günlerde de sürmeye aday görünüyor.