Fas 5-0 Nijer — 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri

Fas, Nijer'i 5-0 mağlup ederek E Grubu'nda üstünlüğünü pekiştirdi

Rabat'ta tek taraflı maç: Prens Moulay Abdellah Stadı'nda net skor

2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri E Grubu'nda oynanan karşılaşmada Fas, Rabat'ta konuk ettiği Nijer'i farklı mağlup etti. Maç, Prens Moulay Abdellah Stadı'nın açılış maçında oynandı ve ev sahibi ekip üstün bir performans sergiledi.

Maça sert başlayan Nijer cephesinde 26. dakikada Abdoul-Latif Goumey kırmızı kart

Rakibinin 10 kişi kalmasının ardından ataklarını sıklaştıran Fas, 29. dakikada Ismael Saibari ile öne geçti. Saibari, 38. dakikada bir gol daha bularak ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda kontrolü tamamen eline alan ev sahibi ekip, 51. dakikada Ayoub El Kaabi ile farkı üçe çıkardı. 69. dakikada Hamza Igamane'nin kafa golü skoru 4-0 yaptı, 84. dakikada Azzedine Ounahi ile bir gol daha bulan Fas mücadeleyi 5-0 ile tamamladı.

Bu sonuçla E Grubu'nda 6'da 6 yapan lider Fas, puanını 18'e yükseltti. Bir maçı eksik Nijer ise 6 puanla 4. sırada yer aldı.