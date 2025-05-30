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Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: 'Şampiyonluk Farklı Anlamlar Taşıyor'

Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, şampiyonluk ve kadro durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 30.05.2025 00:53
Güncelleme Tarihi: 30.05.2025 00:53
Fatih Karagümrük Başkanı Hurma: 'Şampiyonluk Farklı Anlamlar Taşıyor'

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalar sonucunda 3-1 yenerek Süper Lig'e yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma, takımının şampiyonluk sürecini değerlendirdi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı çıkışında basın mensuplarına konuşan Hurma, "İlk ikiden gelebilirdik fakat çok geniş bir kadromuz yok, genç kadroyuz." açıklamasında bulundu.

Hurma, final hakkında yaptığı konuşmada, şampiyonluğun kendisi için önemli şeyler ifade ettiğini belirtti. Geçmiş sezon boyunca ligin en iyi kadrolarına sahipken düşmelerinin ardından şunları ekledi: "Küme düşüren insanlara 'Biz hancıyız, siz yolcusunuz. Biz tekrar geliriz ama siz orada olur musunuz onu bilmiyorum.' demiştim. Şükürler olsun Allah'a, bu sözümüzü yerde bırakmadık. Maddi ve manevi ağır bedeller ödedik."

Oyuncular, teknik kadro ve taraftarlara teşekkürü unutmayan Hurma, "Lig zordu. Aslında ilk ikiden gelebilirdik fakat çok geniş bir kadromuz yok, genç kadroyuz. Ligin son haftalarında bir düşüş yaşadık, maalesef toparlayamadık. Ancak oynayan takım olarak bu ligin üstünde bir kadroya sahibiz. En az 10 takım bu ligde şampiyon olmayı gerçekten çok hak etti." dedi.

Ayrıca diğer takımların da emek verdiğini vurgulayan Hurma, yeni stat projeleriyle ilgili de bilgiler paylaştı: "Stadımız yapılacak. Sayın Cumhurbaşkanımız gerekli talimat ve onayları verdi. Bugün-yarın stadımızın yapımına başlanacak, ancak bitmesi 18 ayı alır. Yine Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda devam edeceğiz."

Başkan Hurma, yıldız futbolcu Wesley'i tutmak için gereken çabaları göstereceklerini de belirtti. "Çok üst düzey bir oyuncu. Bizimle olması, hem şansımız hem de uluslararası ilişkilerimizin verdiği avantajlar. Geçmişte transferi için 27 milyon pound ödendi. Kariyerinde bir talihsizlik yaşadı ama kendini toparladı, umarım bizimle olur." ifadelerini kullandı.

Son olarak Hurma, transfer ve teknik direktör konularının gündemlerinde olmadığını sözlerine ekledi.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 yenerek adını...

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdırdı. Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma (fotoğrafta), basın mensuplarına açıklamada yaptı.

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 yenerek adını...

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Teksüt Bandırmaspor'u uzatmalara giden maçta 3-1 yenerek adını Süper Lig'e yazdırdı. Solwie Energy Fatih Karagümrük'ün başkanı Süleyman Hurma (fotoğrafta), basın mensuplarına açıklamada yaptı.

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