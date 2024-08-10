Fatih Karagümrük'ten Wesley Moraes Transferi

Fatih Karagümrük, Wesley Moraes'i Duyurdu

Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, Brezilyalı futbolcu Wesley Moraes'i transfer ettiğini duyurdu. Kulübün resmi açıklamasına göre, 27 yaşındaki santrforla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Wesley Moraes'in Kariyeri

Wesley Moraes, profesyonel futbol kariyerine Club Brugge ile başlamış olup, daha sonra AS Trencin, Internacional, Stoke City, ve Aston Villa gibi farklı kulüplerde forma giymiştir. Son olarak Levante takımında oynamıştır.

Bu transfer, Fatih Karagümrük'ün kadrosunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve taraftarlar büyük bir heyecanla karşılıyor.