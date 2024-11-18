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Fatih Karagümrük'ün İsim Sponsoru Solwie Energy ile Anlaştı

Fatih Karagümrük, Solwie Energy ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Kulüp başkanı Hurma, destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:14
Fatih Karagümrük'ün İsim Sponsoru Solwie Energy ile Anlaştı

Fatih Karagümrük, Solwie Energy ile Sözleşme İmzaladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, 2023-2024 sezonu için Solwie Energy ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Raffles Hotel'de gerçekleşen imza törenine, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Solwie Energy CEO'su Samet Koç, teknik direktör David Sassarini ve futbolcular Wesley, Doh, Dovedan, Atakan Çankaya ve Çağtay Kurukalıp katıldı.

Sponsor Desteği Çağrısı

İmza töreninde konuşan Hurma, Türk sporunun uluslararası başarıya ulaşabilmesi için yerel firmaların destek vermesi gerektiğini vurguladı: "Sponsorların desteklemediği sanat ve sporun uluslararası seviyede yarışması mümkün değil". Ayrıca, mevcut sponsorluk yasalarının gözden geçirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Fatih Karagümrük'ün Geçmişi ve Geleceği

Hurma, Fatih Karagümrük'ün zengin geçmişine değinerek, "Karagümrük çok önemli sporcular çıkarmıştır" dedi. Takımın, geçen sezon küme düşse de, bu sezon geri dönme iradesinin yüksek olduğunu açıkladı: "Şampiyonluktan hiçbir kuşkum yok".

Samet Koç'tan Yatırım Vurgusu

Solwie Energy CEO'su Samet Koç, önceki desteklerinin ardından Fatih Karagümrük ile yeni bir yolculuğa çıkmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. "İnşallah şampiyonluk enerjisi Solwie'den gelir" diyerek, gelecekte daha fazla destek vermeyi taahhüt etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, isim sponsorluğu için Solwie Energy ile sezon...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, isim sponsorluğu için Solwie Energy ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Raffles Hotel'de gerçekleştirilen imza törenine, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Solwie Energy CEO'su Samet Koç, teknik direktör David Sassarini, futbolculardan Wesley, Doh, Dovedan, Atakan Çankaya ve Çağtay Kurukalıp ile davetliler katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, isim sponsorluğu için Solwie Energy ile sezon...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, isim sponsorluğu için Solwie Energy ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Raffles Hotel'de gerçekleştirilen imza törenine, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Solwie Energy CEO'su Samet Koç, teknik direktör David Sassarini, futbolculardan Wesley, Doh, Dovedan, Atakan Çankaya ve Çağtay Kurukalıp ile davetliler katıldı.

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