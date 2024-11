Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktör Değişikliği

Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Şenol Can ile İlişkilerini Sonlandırdı

Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, teknik direktör Şenol Can ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Şenol Can ve ekibiyle bugünden itibaren yollarını ayırmıştır. Görev süreleri boyunca takımımıza verdikleri emek ve gösterdikleri çaba için kendilerine teşekkür ederiz. Şenol Can ve ekibine, gelecekteki kariyerlerinde başarılar dileriz." denildi.

Bu Sezon Performans Değerlendirmesi

Fatih Karagümrük, bu sezon toplamda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 18 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.