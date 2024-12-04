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Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarıyer'i 3-0 Geçti

Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Sarıyer'i 3-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 15:34
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 15:41
Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sarıyer'i 3-0 Geçti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Önemli Galibiyet

Solwie Energy Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Sarıyer'i 3-0 mağlup ederek 5. tura yükselmeyi başardı.

Maçın Dönüm Noktaları

Maçın 35. dakikasında Sarıyer, Baran Demiroğlu'nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Onur Eriş'in müdahalesiyle 10 kişi kaldı. Hakem Çağdaş Altay, Eriş'i direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

İlk Yarıdaki Goller

39. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Sivri, arka direğe hareketlenen Baran Demiroğlu'na ortaladı. Demiroğlu, plase vuruşla topu filelere göndererek skoru 1-0 yaptı.

İkinci Yarı Gelişmeleri

84. dakikada Fatih Karagümrük, farkı 2'ye çıkardı. Lamkel, sol kanattan geçerek ceza sahasına girdi. Pasında Barış Jakob Kalaycı'nın vuruşu kaleciden döndü fakat Arda Akgün yakın mesafeden tamamlayarak durumu 2-0 yaptı.

88. dakikada Fatih Karagümrük, penaltı kazandı. Arda Akgün'ün ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıda, Muhammed Mert topun başına geçti ve meşin yuvarlağı filelere yollayarak skoru 3-0 yaptı.

Sonuç

Müsabakayı 3-0 kazanarak 5. tura yükselen Solwie Energy Fatih Karagümrük, kupada iddiasını sürdürüyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Sarıyer...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Sarıyer, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fatih Karagümrük oyuncusu Flavio Paoletti (sağda) ile Sarıyer oyuncusu İsmail Yaşar (solda) mücadele etti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Sarıyer...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçında Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Sarıyer, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Fatih Karagümrük oyuncusu Flavio Paoletti (sağda) ile Sarıyer oyuncusu İsmail Yaşar (solda) mücadele etti.

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