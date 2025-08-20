DOLAR
40,93 -0,07%
EURO
47,76 -0,11%
ALTIN
4.400,01 -0,67%
BITCOIN
4.674.786,49 -0,66%

Fatih Tekke'den TSYD ziyareti: 'Bence gemi limana yanaştı'

Fatih Tekke, TSYD Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek takımın durumu, transfer politikası ve Nwakaeme'nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 18:05
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 18:05
Fatih Tekke'den TSYD ziyareti: 'Bence gemi limana yanaştı'

Fatih Tekke'den TSYD ziyareti: 'Bence gemi limana yanaştı'

Ziyaret ve ilk değerlendirme

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Bence gemi limana yanaştı. Çok beklediğimin de üstünde yanaştı." diyen Tekke, takımın mevcut durumu ve sürece ilişkin görüşlerini paylaştı.

Trabzonspor'a borçluluk ve hedefler

Tekke, kulübün başarısı için yoğun çalıştığını belirterek, "Bizim hocalığımız, yapmaya çalıştığımız şey bence çok zaman isteyen şey ve bana da yetmiyor. Şu ana kadar 5 ay oldu. 20-25 yılın herkesin yorumuna binaen, en zor dönemde geldiğimizi zannediyorum. Trabzonspor'a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Borçlu hissettiğim için, beni ben yapan Trabzonspor olduğu için ben buradayım."

En kaotik dönemde göreve başladığını vurgulayan Tekke, takım içindeki değerleri anlamanın ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Sabır ve süre hedefi

Türk futbolunda sabrın gerekliliğine işaret eden Tekke, "Sağlığım bozulmazsa, Allah nasip ederse 1,5 yılı burada geçirebilirsek, ki 5 ay geçirdik, çok şey yapmış olacağız." ifadelerini kullandı. Şampiyonluğun mümkün olduğunu ancak bunun yalnızca hocayla gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Transfer yaklaşımı

Tekke transfer politikasını anlatırken, yapılan seçimlere dikkat çekti: Pina, Olaigbe, Oulai ve Augusto gibi isimlerin 22 yaş altında olduklarını ve iki sene birlikte oynadıklarında aralarına kaliteli ağabeyler katılmasıyla takımın oyun kalitesinin artacağını söyledi.

Tekke, büyük kulüplerin harcamalarının sürekliliğinin olmayacağını düşündüğünü belirterek, iki sene sonra kuracakları takımla ilgili beklentisini aktardı.

Anthony Nwakaeme hakkında

Tekke, Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'u çok sevdiğini ve topu ayağında tutma becerisinin takım için değerli olduğunu vurguladı. Sakatlandığı maçtaki durumu anlatarak, oyuncunun oyundan alınabileceğini söylemesine rağmen devam etmek istediğini belirtti ve sakatlığa üzüldüğünü ifade etti.

Hediye takdimi

Ziyaretin sonunda Fatih Tekke, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'a üzerinde "TSYD" yazılı Trabzonspor forması hediye etti.

İLGİLİ HABERLER

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Tekke'den TSYD ziyareti: 'Bence gemi limana yanaştı'
2
Otizm Kategorisinde Tarihi İlk: Türkiye'nin Milli Yüzücüleri Bangkok'ta
3
İtalyan Antrenörler, İsrail'in Uluslararası Müsabakalardan Men Edilmesini Talep Etti
4
Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı
5
Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık imza attı
6
RAMS Başakşehir, Muhammed Şengezer'in Sözleşmesini 2027-2028 Sonuna Kadar Uzattı
7
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek