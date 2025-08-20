Fatih Tekke'den TSYD ziyareti: 'Bence gemi limana yanaştı'

Ziyaret ve ilk değerlendirme

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret ederek basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Bence gemi limana yanaştı. Çok beklediğimin de üstünde yanaştı." diyen Tekke, takımın mevcut durumu ve sürece ilişkin görüşlerini paylaştı.

Trabzonspor'a borçluluk ve hedefler

Tekke, kulübün başarısı için yoğun çalıştığını belirterek, "Bizim hocalığımız, yapmaya çalıştığımız şey bence çok zaman isteyen şey ve bana da yetmiyor. Şu ana kadar 5 ay oldu. 20-25 yılın herkesin yorumuna binaen, en zor dönemde geldiğimizi zannediyorum. Trabzonspor'a benim bir borcum var, bu kolay ödenebilecek bir borç değil. Borçlu hissettiğim için, beni ben yapan Trabzonspor olduğu için ben buradayım."

En kaotik dönemde göreve başladığını vurgulayan Tekke, takım içindeki değerleri anlamanın ve birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Sabır ve süre hedefi

Türk futbolunda sabrın gerekliliğine işaret eden Tekke, "Sağlığım bozulmazsa, Allah nasip ederse 1,5 yılı burada geçirebilirsek, ki 5 ay geçirdik, çok şey yapmış olacağız." ifadelerini kullandı. Şampiyonluğun mümkün olduğunu ancak bunun yalnızca hocayla gerçekleşmeyeceğini belirtti.

Transfer yaklaşımı

Tekke transfer politikasını anlatırken, yapılan seçimlere dikkat çekti: Pina, Olaigbe, Oulai ve Augusto gibi isimlerin 22 yaş altında olduklarını ve iki sene birlikte oynadıklarında aralarına kaliteli ağabeyler katılmasıyla takımın oyun kalitesinin artacağını söyledi.

Tekke, büyük kulüplerin harcamalarının sürekliliğinin olmayacağını düşündüğünü belirterek, iki sene sonra kuracakları takımla ilgili beklentisini aktardı.

Anthony Nwakaeme hakkında

Tekke, Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'u çok sevdiğini ve topu ayağında tutma becerisinin takım için değerli olduğunu vurguladı. Sakatlandığı maçtaki durumu anlatarak, oyuncunun oyundan alınabileceğini söylemesine rağmen devam etmek istediğini belirtti ve sakatlığa üzüldüğünü ifade etti.

Hediye takdimi

Ziyaretin sonunda Fatih Tekke, TSYD Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç'a üzerinde "TSYD" yazılı Trabzonspor forması hediye etti.