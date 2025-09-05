Fatih Tekke: "Uğurcan Türkiye'nin en iyi kalecisi" — Trabzonspor yoluna devam ediyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray transferini değerlendirirken, oyuncunun isteği ve kariyer hedeflerinin bu kararda belirleyici olduğunu söyledi.

Uğurcan transferine ilişkin değerlendirme

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenman sonrası basın mensuplarına konuşan Tekke, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazar günü deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçının hazırlıkları sürerken Uğurcan'ın açıklamalarının net olduğunu belirtti. Tekke, "Bence Türkiye'nin en iyi kalecisi. Fakat burada oyuncunun isteği, gitme arzusu bu transferi yaptığı açıklamada olduğu gibi belirledi. Bazen bu tip şeyler futbolun içerisinde olabiliyor" diye konuştu.

Tekke, Uğurcan gibi bir kaleciyi bırakma isteğinin normal olmadığını vurgulayarak, eski kaptanın ifadelerine atıfta bulundu ve transferi "yeni bir sayfa açma isteği, yeni hedefler" olarak nitelendirdi.

"Biz yolumuza devam edeceğiz"

Tekke, takımın kimliğinden ve yolundan herhangi bir oyuncunun ayrılmasıyla sapmayacağını vurguladı: "Dolayısıyla bence en iyi oyuncumuzu kaybettik ama oyuncularıma geldiğimden beri söylediğim bir şey var, 'Düşeceğiz ama tekrar kalkacağız'. Beklediğim ilk periyodu hatırlayın. İlk 4 hafta zor geçecek demiştim ki geçti ama bence gayet iyi iş gördük."

Tekke, Uğurcan'ın ayrılığına ek olarak sakatlıkların da etkisine değinerek, "Anthony Nwakaeme'nin sakatlanması ve 2-3 ay yok. En az bu kadar önemli olan Pina'nın sakatlanması, bunun üstüne Felipe'nin sakatlanması. Böyle bir nasibimiz oldu ama biz yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İstifa iddialarına yanıt

Sosyal medyada kendisiyle ilgili dolaşan istifa iddialarına yanıt veren Tekke, ekibinin taraftar talebiyle göreve geldiğini belirtti: "Fatih Tekke ve ekibi buraya taraftarımızın isteğiyle gelmiştir... Taraftarımız istemediği anda tekrar buradan gidecektir. Bu yarın da olabilir, 10 gün sonra da olabilir, 100 gün sonra da olur. Ben umuyorum ki inşallah bu 10 yıl olur ama çok gerçekçi gibi gözükmüyor." Tekke, kendisinin istifa edeceği yönündeki söylemleri reddetti ve göreve bağlılık mesajı verdi.

Transfer çalışmaları ve kaleci arayışı

Tekke, RAMS Başakşehir kalecisi Muhammed Şengezer ve Beşiktaşlı futbolcu Ernest Muçi'yle ilgilendiklerini söyledi: "İkisi de ilgilendiğimiz oyuncu. Fakat özellikle kaleci tarafı maddi koşullar bizim istediğimiz şekilde olmadığı için şu an askıda. Muçi mevzusu aslında çok çabuk oldu... Şu an görüşmeler devam ediyor. Açıkçası beklentim olumlu olması yönünde."

Kaleci arayışına dair Tekke, Onuralp Çevikkan'ın sakatlığından söz ederek, yabancı kontenjanı ve maliyetler nedeniyle Türk kalecilerde aradıkları şartları bulamadıklarını belirtti: "Eğer alabiliyorsak bir senemizi, bu süreci... deneyim aktarabilecek, ağabeylik yapabilecek, maddi uygunluğu varsa 1 yıl kiralık bir kaleci olabilir. Aksi takdirde Türk oyunculardan maalesef istediğimiz koşullarda kaleci bulamıyoruz."

Fenerbahçe maçı ve kadro eksikleri

Tekke, Wagner Pina'nın Fenerbahçe maçında muhtemelen forma giyemeyeceğini büyük bir kayıp olarak nitelendirdi: "Bana göre dört haftanın ritmini yakalayan oyuncuydu. Hem savunmada hem hücumda bize çok ciddi güç katıyordu." Sol bek alternatiflerinin Arif ve Mustafa olduğunu ekledi.

Benjamin Bouchouari transferi: Risk bana ait

Yeni transfer Benjamin Bouchouari'nin omurunda üç ay önce oluşan bir stres kırığı bulunduğunu aktaran Tekke, oyuncunun toparlanması halinde takıma katkı sağlayacağını söyledi: "Zaten sakat olmasa bu maliyetlere Trabzonspor'a gelmeleri mümkün değil. Bu riski ben aldım, Allah'ım inşallah utandırmaz. Trabzonspor adına aldım. Bu risk bana ait. Oyuncumun kendisine de bunu söyledim. Önce 1-1,5 ayda sağlığına kavuşmasını sağlayacağız."

Tekke'nin açıklamaları, hem transfer dönemindeki gelişmeler hem de Trabzonspor'un kısa vadeli hedefleri hakkında net bir çerçeve sundu.