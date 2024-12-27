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Fatih Terim, Al-Shabab Teknik Direktörü Oldu!

Al-Shabab, Fatih Terim ile anlaşarak yeni bir sayfa açtı. Terim, Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha ile mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 08:34
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 08:34
Fatih Terim, Al-Shabab Teknik Direktörü Oldu!

Fatih Terim, Suudi Arabistan'ın Al-Shabab Takımının Yeni Teknik Direktörü

Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Shabab, ünlü teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağladığını duyurdu. Kulüp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." mesajını paylaştı.

İlk Maç Kral Kupası'nda

Fatih Terim, Al-Shabab'daki ilk maçını Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha ile karşılaşarak gerçekleştirecek. Terim’in, bugünde Riyad’a gitmesi bekleniyor.

Al-Shabab'ın Mevcut Durumu

Geride kalan 13 haftada Al-Shabab, topladığı 23 puanla, lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran kulüp, yeni bir vizyonla yola devam etmeyi hedefliyor.

Al-Shabab'ın sosyal medyada paylaştığı yapay zeka destekli videoda ise Terim’in, oyunculara "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri dikkat çekti.

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