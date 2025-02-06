Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Al Khaleej'i Farklı Geçti

Al Shabab'dan Etkileyici Galibiyet

Teknik direktör Fatih Terim'in yönettiği Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 19. haftasında Al Khaleej'i konuk ederek muhteşem bir performans sergiledi.

Maçın Detayları

Başkent Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda gerçekleşen karşılaşma, heyecan dolu anlara sahne oldu. İlk yarısı 1-1 sona eren maçta, Al Shabab, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 5-1 mağlup etti.

Goller Kiminle Geldi?

Ev sahibi ekip Al Shabab, galibiyeti getirerek öne çıkan isimler Wesley Hoedt(2 gol) ve Abderrazak Hamdallah(3 gol) oldu. Al Khaleej'in tek sayısı ise ilk yarıda Abdullah Al Salem tarafından kaydedildi. Konuk takım, ilk yarıda Konstantinos Fortounis ile kullandığı bir penaltıdan da yararlanamadı.

Puan Durumu

Bu farklı galibiyetle Al Shabab, ligde puanını 32'ye çıkartarak önemli bir avantaj elde etti. Al Khaleej ise bu mağlubiyetle birlikte ligde 27 puanda kaldı.