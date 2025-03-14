Fatih Terim'in Al Shabab'ı, Al Orobah'ı 6-0 Mağlup Etti

Al Shabab, Büyük Bir Galibiyet Aldı

Teknik direktör Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'inde Al Orobah ile karşı karşıya geldi. Riyad'daki Al Shabab Stadı'nda oynanan bu önemli mücadelede ev sahibi takım, rakibini 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Maçın Detayları

25. hafta mücadelesinde, Al Shabab, Abderrazak Hamdallah'ın 16. dakikada attığı golle öne geçti. Hamdallah, 59. ve 82. dakikada da penaltıdan goller atarak hat-trick yaptı. Ayrıca, Cristian Guanca'nın 34. dakikada, Giacomo Bonaventura'nın 52. dakikada ve Wesley Hoedt'un 69. dakikada attığı gollerle Al Shabab, bu sezonki en farklı galibiyetini elde etti.

Puan Durumu

Bu sonuçla birlikte Al Shabab, ligde 43 puanla 6. sırada yer alırken, Al Orobah ise 26 puanla 12. basamakta kaldı.